Kronprinsfamilien hilste barnetoget

Hele kronprinsfamilien startet nasjonaldagen med å ta turen ut for å møte barnetoget utenfor hjemmet på Skaugum. Det har vært tradisjon siden slutten av andre verdenskrig.

«Blomsterbarna», som er barn fra Asker som har bursdag 17. mai, hilste på kronprinsfamilien og overrakte blomster.



MØTTE BARN: Kronprinsfamilien fikk blomster av barn som har bursdag på 17. mai. Foto: Lise Åserud / NTB

Prinsesse Ingrid Alexandra var ikledd en bunad fra Øst-Telemark, mens hennes lillebror prins Sverre Magnus ikke har fått bunad enda og hadde på seg en dress.

BUNAD: Prinsesse Ingrid Alexandra har på seg bunaden fra Øst-Telemark som hun fikk til konfirmasjonen. Foto: Lise Åserud / NTB

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit hadde begge på seg hver sin bunad fra Asker, der kronprinsfamilien bor.

Også familiens to hunder, Molly Fiskebolle og Milly Kakao, var til stede for å hilse barnetoget som akkompagnert av musikk fra Asker musikkorps. Hundene var begge iført 17. mai-sløyfer for anledningen.

ALLE ER MED: Også hundene til kronprinsfamilien møtte barnetoget i Asker. Foto: Lise Åserud / NTB

Rundt klokken 10.30 skal kronprinsfamilien hilse barnetoget i Oslo sentrum fra slottsbalkongen sammen med resten av kongefamilien.