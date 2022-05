Ukraina avslutter kampen i Mariupol – soldater evakueres

Ukrainas militære styrker avslutter kampoperasjon i den beleirede byen Mariupol sør i landet, og det er gitt ordre om at de gjenværende soldatene skal reddes.

Generalstaben i den ukrainske hæren sier det er gitt ordre om å redde livene til soldatene som var stasjonert ved stålverket Azovstal. I flere uker har de vært omringet og har blitt utsatt for nær kontinuerlige russiske angrep.

President Volodymyr Zelenskyj bekrefter dette og sier at «vi håper å spare livene til våre karer».

– Jeg vil understreke: Ukraina trenger sine ukrainske helter i live. Dette er vårt prinsipp, sa han i en videouttalelse.

Sårende evakuert

Mandag ble Russland og Ukraina enige en våpenhvile for å evakuere sårede ukrainske soldater fra Azovstal-stålverket, og mer enn 260 ukrainske soldater er evakuert.

EKSPLOSJON: Røyk steg tidligere denne måneden opp fra Azovstal-stålverket i Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov / AP

– 53 alvorlig sårede ble evakuert fra Azovstal til Novoazovsk for medisinsk behandling, sier Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar i en uttalelse.

Reuters har publisert bilder av busser som har ankommet Novoazovsk i Donetsk eskortert av prorussiske styrker.

Ytterligere 211 soldater ble hentet ut via humanitære korridorer til en annen russisk-kontrollert by, Olenivka. Disse soldatene blir sendt tilbake til Ukraina som en del av en avtale med Russland om fangeutveksling.

Jobber med å hente ut flere soldater

Russland og Ukraina har de siste dagene forhandlet om en avtale som skulle sikre fri ferdsel for de ukrainske soldatene som er sperret inne i stålverket. Forhandlingene er blitt omtalt som «ekstremt vanskelige» av Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

ENORMT: Det enorme stålverket Azovstal var på et tidspunkt ly for rundt 1.000 sivile og 2.000 soldater, ifølge ukrainske kilder. Bildet er tatt 12. mai og viser østre del av industriområdet. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

Hun opplyste i forrige uke at det var over 1.000 soldater igjen i stålverket, og at hundrevis av disse var såret.

Viseforsvarsminister Maljar sier nå at det jobbes for å hentes ut de gjenværende soldatene som er inne i stålverket.

– Takk til forsvarerne av Mariupol. Ukraina vant avgjørende tid, og de fulgte sine ordre. Men det er umulig å bryte gjennom beleiringen av Azovstal med militære midler, sier hun.

Beleiret i mer enn 80 dager

Det kraftig utbombede stålverket har vært siste skanse for de gjenværende ukrainske styrkene i byen, som har vært beleiret siden kort tid etter at den russiske invasjonen startet 24. februar.

Mange sivile har også hatt tilhold i stålverket, men de fleste av dem ble evakuert den siste måneden med bistand fra FN og Røde Kors.

Den strategisk plasserte havnebyen ble bombet kraftig fra starten av invasjonen. Ved å ta kontroll over byen kunne Russland sikre seg en landbro mellom separatistkontrollerte Donbas til Krim-halvøya, som ble annektert i 2014, og slik kontroll over mer enn 80 prosent av Svartehavskysten i Ukraina.

80 DAGER: I over 80 dager holdt Azov-regimentet stand i det beleirede stålverket Azovstal. En såret soldat hilser til fotografen fra Azov-regimentet. Bildet er tatt 10. mai. Foto: Den ukrainske nasjonalgardens pressekontor via AP / NTB

– Ved å konsentrere fiendens hovedstyrker rundt Mariupol, fikk vi muligheten til å forberede og lage forsvarslinjer, der styrkene våre står klare i dag for å slå tilbake angriperen. Det ga oss kritisk tid til å danne reserver, omgruppere styrker og motta bistand fra partnere, heter det i en uttalelse fra generalstaben i den ukrainske hæren.

Soldatene hylles

Soldatene som var stålverket blir hyllet av det ukrainske forsvaret for de 82 dagene de holdt stand.

– De fulgte ordre og holdt ut mot en overlegen fiende, sier Denys Prokopenko, som er kommandør for Azov-bataljonen, i en videotale ifølge avisen Kyiv Independent.

President Zelenskyj takker soldatene i et innlegg på Telegram.

– Takket være det ukrainske militæret, ukrainske væpnede styrker, etterretning, forhandlingsteamet, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og FN, håper vi at vi vil være i stand til å redde livene til våre folk, skriver han.