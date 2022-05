– «Prosjekt Fagermo» er på et helt annet sted enn Vålerenga hadde håpet

En sterk bronse i debutsesongen, en skuffende 7.-plass i fjor – og i år er foreløpig status en sjetteplass for Vålerenga etter sju spilte kamper.

Dag-Eilev Fagermos håp om å gjøre Vålerenga til en stabil toppklubb i Norge virker foreløpig å være et stykke unna å bli en realitet.

– Det er tidlig enda, men vi må heve oss. Hvis ikke styrer vi inn mot en sjuendeplass i år også, er dommen fra Vålerengas stjerneskudd Odin Thiago Holm etter at det ble 1-1 hjemme mot HamKam mandag kveld.

Det skjedde bare fire dager etter at Vålerenga tapte i Tromsø. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke i tvil at det som leveres på Oslo øst for tiden er langt unna det fansen forventer.

– Med bare tre seiere på syv kamper, så sier det seg selv at «Prosjekt-Fagermo» er på et helt annet sted enn Vålerenga trodde og håpet at det skulle være. Derfor er det naturlig at flere og flere blir kritiske til det som leveres på Intility, sier TV 2s fotballekspert.

Opp til serieleder Viking – som har en kamp mer spilt – er det allerede ni poeng. Luken opp til Lillestrøm på andreplass er sju poeng.

Samtidig er det verdt å merke seg at Molde bare er tre poeng foran. Bodø/Glimt er på sin side ett poeng bak. Dette var gullfavorittene foran årets sesong.

Dag-Eilev Fagermo virker ikke nevneverdig stresset over sesongstarten.

– Det er lenge igjen av sesongen. Vi kan absolutt være med i toppen fortsatt, sier han.

TV 2 ekspert Mathisen er uansett trygg på at Fagermo får mer tid på seg.

– Jeg har null tro på at Vålerenga bytter ut Dag-Eilev Fagermo, men skal skal dette være liv laga må de prestere på et helt annet nivå enn det som har blitt gjort hittil. Nå kunne de fått et momentum og bygget videre på en nesten fullsatt stadion mot HamKam, men så misbruker de den muligheten, sier han.

Dette sier Fagermo

Om Fagermo framsto stresset etter HamKam-oppgjøret, så var det i så fall med å komme seg hjem fra stadion. TV 2s utsendte var sistemann i køen etter at Fagermo hadde gjort en rekke intervjuer og 55-åringen var ikke overbegeistret da ønsket nok et intervju kom.

Svarene var korte – men langt ifra like nådeløse som for eksempel fra Odin Thiago Holm.

– Jeg er litt skuffet over at vi ikke vinner, men jeg føler for så vidt at resultatet er greit. Jeg er ikke så misfornøyd med prestasjonen som en del andre sikkert er, sier Fagermo.

Han mener motstanderne har gjort det vanskeligere for lag som Vålerenga i det siste.

– Det er blitt mange lag i Norge nå som spiller med fem bak og fire på midten. Det gjør det trangere og vanskeligere for oss. Du ser det på Glimt i dag også, som sliter hjemme mot Tromsø, sier Fagermo.

– Hva skal dere gjøre for å trenge gjennom det systemet tidligere i kampene?

– Vi jobber med det hele tida, og må jobbe videre med det. Vi må ha kontinuitet, mer kreativitet og flere folk i boksen, sier Fagermo.

Han var skuffet over at Vålerenga ikke klarte å utnytte at stadion var pyntet til fest på 16. mai. men har ingen tro på at Odin Thiago Holms skrekkscenario om et år som middelhavsfarer skal bli en realitet.

– Nei, det tror jeg ikke. Alle tar poeng fra alle. Vi må bare jobbe videre og bli bedre og bedre. Der blir for eksempel Odin en viktig mann for oss, sier Fagermo, vel vitende om at 19-åringen fikk sine første minutter for sesongen mot HamKam etter å ha vært satt ut med en meniskskade hittil i år.

– Hva er dommen over sesongstarten?

– Starten er som fortjent, vi er verken blitt overbetalt eller underbetalt, sier Dag-Eilev Fagermo.

Tror detaljer kan få det til å løsne

I likhet med flesteparten av Vålerenga-gutta peker Osame Sahraoui på at det fortsatt bare er spilt syv kamper av Eliteserien i år.

– Hvor mange kamper er det igjen? Hvorfor ikke bare vinne resten da, så er vi langt over dem, svarer han da TV 2 påpeker at det er sju poeng opp til Lillestrøm og ni poeng opp til Viking.

For bekymret over sesongstarten, det nekter teknikeren å være.

– Jeg er aldri bekymret over moralen i denne gruppa. I tillegg har vi fansen bak oss som i dag. Det er en lang sesong, påpeker Sahraoui.

BEKLAGET: Osame Sahraoui beklaget etter kampen at VIF-supporterne ikke fikk mer underholdning enn de gjorde mot HamKam. Foto: Beate Oma Dahle

– Hva må til for at det skal løsne for Vålerenga?

– Vi må gå i oss selv, og så må vi være mer kyniske foran mål, sier Vålerenga-profilen.

Målscorer mot HamKam, Leonard Zuta, har en enkel forklaring på hvordan det skal løsne for Oslo-klubben.

– Vi må fortsette å trene avslutninger og bli bedre foran mål, sier han.

VIF-gutta tror nemlig det er små detaljer som kan vippe Vålerenga fra å være en middelhavsfarer til å blande seg inn i tetstriden.

Aron Dønnum ser i alle fall ingen poeng i å begynne å prate om trenerens posisjon. I sosiale medier finner du lett VIF-supportere som kritiserer Dag-Eilev Fagermo.

– Det er vel normalt at man vil peke på noe når ting ikke går helt som man håper. Jeg har vært i utlandet nå, og leter man kanskje etter syndebukker enda tidligere. Men for meg blir det feil å se sånn på det. Vi må heller gjøre noe med ting vi kan gjøre noe med. Vi får det ikke helt til på den siste tredjedelen, men det kan være små detaljer som gjør at det løsner, sier VIFs leiesoldat.