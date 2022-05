«Sommerhytta»-paret kommer med innrømmelse: – Jeg ble skuffa

I årets sesong av «Sommerhytta» blir deltakerne møtt med moderne mikrohytter. På få kvadratmeter skal de skape sitt eget sommerparadis.

Sara Meyer Boudavya (28) og Ibrahim Mahnin (30) er ett av de fire parene som kjemper om å stå igjen som vinnerne av årets sesong og eiere av en splitter ny hytte.

28-åringen innrømmer at hun lenge har vært stor fan av programmet, og at hun spurte Ibrahim flere ganger om de kunne melde seg på.

– Vi trengte å gjøre noe helt annet etter pandemi og mye jobb, og for å gjøre noe spennende sammen.

Etter flere nei, endte det endelig med et ja.

– Man er utenfor komfortsonen når man driver med ting man ikke kan, men hun fikk meg med til slutt, sier Ibrahim.

DELTAKERE: Ibrahim og Sara er ett av fire par i årets sesong av Sommerhytta på TV 2. Foto: Espen Solli

Skuffet over størrelsen

Paret meldte seg på og ble valg ut til å være med. Men da de fikk se hyttene, stod de ikke helt til forventningene.

– Jeg må innrømme at jeg ble skuffa. Både det at det var en funkishytte og at de var små. Jeg synes sesongen rett før oss hadde mye større hytter, sier Sara til God morgen Norge, og fortsetter:

– Jeg tenkte at vi kanskje skulle trekke oss.

Kort tid senere la hun fra seg disse tankene.

– Jeg fokuserte heller på muligheten programmet ga oss. Det er ikke mange som får en sjanse til å vinne en hytte, uansett størrelsen.

Oppussing på tom mage

Paret er fra Oslo, men de har begge utenlandske aner. Sara har en mor fra Norge og en far fra Tunisia, mens Ibrahim sine foreldre er fra Marokko. Som muslimer faster de under ramadan, og i begynnelsen av innspillingen var det nettopp denne høytiden. Paret måtte pusse opp på tom mage. Ibrahim beskriver det som utfordrende.

– Vi visste det skulle bli tøft, og det var det. Vi startet å jobbe klokken syv på morgningen og holdt på hele dagen, det var utfordrende med ramadan, men vi var innstilt på det, så vi var mentalt forberedt.

Sammen begir de seg ut på nye utfordringer hver uke. På skjermen har paret god dynamikk, Sara forklarer at man skal være ekstra snill med hverandre under ramadan, noe som kom godt med i oppstarten av oppussingen.

– Det gikk overraskende bra. Det er lett å skylde på ramadan i ettertid, at det var derfor ting ikke gikk helt i boks, samtidig som at det var feil vi kunne ha gjort uansett.

Ibrahim mener at nøkkelen til det gode parforholdet er tålmodighet.

– Man er enig før man setter i gang, vi gikk inn i dette prosjektet sammen og hver uke ble vi bedre på å nullstille oss før neste prosjekt.

Så langt i programmet har de ikke vunnet en eneste gullhammer, til tross for at de har vært nærme flere ganger. Ibrahim forklarer at de fokuserer på å være kreative, og å pushe grensene sine for hvert nye prosjekt.

– Man kommer tilbake etter et pust i bakken og starter med blanke ark. Det kommer mange hammere fremover, og det var grunn til å fortsette og prøve.

Ibrahim ble vendepunktet

Sara og Ibrahim traff hverandre på barnevernstudiene. Sara beskriver Ibrahim som hennes første venn med en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

– Det å møte han var en oppvekker for meg. Det var rart å snakke med noen som både snakket norsk og kunne de norske verdiene, men som også hadde gått på arabisk skole, sånn som meg.

I oppveksten opplevde nemlig Sara å stå i en spagat. Med skilte foreldre med ulike kulturer og religioner, levde hun som både muslim og som kristen, selv om hun er døpt muslim.

Som ti-åring flyttet hun og moren til Fetsund, hvor hun lekte på høyballer og lærte kristne salmer av bestemoren sin. Da hun var hos faren sin i Oslo i helger og ferier gikk det i koranskole og arabisk.

Det var ikke før Sara var 19 år at hun ble fortrolig med denne delen av seg.

– Mye handlet om at jeg ikke var stolt over å være muslim eller tunisier. I Fetsund var det ikke mange som meg, så Ibrahim ble et slags vendepunkt.

Sommerhytta-paret giftet seg i 2019 – et bryllup litt utenom det vanlige.

GIFT: Ibrahim og Sara giftet seg i 2019. Foto: Instagram, @sarameyer

– Vi ønsket oss et klassisk bryllup, på en herregård og full pakke – med en fest preget av kultur. I Marokko går bryllupet vanligvis over tre dager, men vi hadde alt på en dag. Det var ganske hektisk, innrømmer de.

I bryllupet var det 300 gjester, og Sara hadde blant annet tre forskjellige brudekjoler.

TRE KJOLER: Sara hadde tre ulike kjoler i bryllupet. Foto: Instagram, @sarameyer

Sara mener programmet har påvirket forholdet deres positivt.

– Vi har blitt sterkere som par, det har vært mange stressende situasjoner og vi har gjort nye ting hele tiden. Jeg føler at det har hatt en positiv innvirkning i forholdet vårt.