Huitfeldt om Erdogan-uttalelse: Dette er Norges holdning

Mandag ettermiddag ble det klart at både Finland og Sverige ønsker et framtidig Nato-medlemskap, men selv om begge land nå har bekreftet søknader, er det èn person som kan stikke kjepper i hjulene.

– Å innlemme dem i alliansen vil være en feil, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fredag.

Mandag ble det kjent at presidenten står på sitt, og sier det er unødvendig at landene sender diplomater for å diskutere saken ytterligere.

– De sier de vil komme til Tyrkia på mandag. Skal de komme for å overbevise oss? Unnskyld oss, men de trenger ikke å ta bryet, uttalte Tyrkias president, ifølge NTB.

I en e-post til TV 2 mandag kveld kommenterer utenriksminister Anniken Huitfeldt de harde uttalelsene fra Erdogan.

– Vil ikke spekulere

– Jeg opplever at samtalene som har vært i Nato til nå, senest under utenriksministermøtet i helgen, har gitt uttrykk for at Sverige og Finland – som er nære partnere av Nato – har alle kvalifikasjoner til å bli medlemmer. Det er også Norges holdning, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren mener et finsk og svensk Nato-medlemskap vil bidra til et kollektivt forsvar og styrke den nordatlantiske sikkerheten.

– Vi vil ikke spekulere ytterligere rundt hva Erdogans utspill vil bety for prosessen, sier hun til TV 2.

Den tyrkiske presidenten har anklaget Sverige for å huse væpnede kurdiske grupper som anses som terrorister, noe som skal være en stor del av beslutningen om å nekte medlemskap.