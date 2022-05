Champions League-plassen i alvorlig fare for Ødegaard og Arsenal

Newcastle-Arsenal 2-0 (0-0)

Etter å ha hatt overtaket i kampen om Champions League-plass har Arsenal den siste uken rotet det fullstendig til.

På én uke har Arsenal gått fra å være fire poeng foran Tottenham, til å nå være to poeng bak dem. En skikkelig marerittuke for supporterne og klubben.

Med seier over Newcastle ville Arsenal tatt tilbake initiativet om fjerdeplassen, men det skulle vise seg å bli en vanskelig øvelse.

– Dette har vært en blek Arsenal-utgave, var dommen til TV 2s kommentator Espen Ween.

– 95 prosent i favør Tottenham

Newcastles seier sørger for at Chelsea er sikret Champions League-plass, det samme er Tottenham dersom de vinner mot Norwich i siste seriekamp. Spurs har også ganske overlegen målforskjell, så med uavgjort vil det trolig holde for dem.

– Arsenal er på vei oppover. De har et ungt lag som kan bli bedre. Så jeg er ikke bekymret for dem på lang sikt, men dette er et skikkelig slag i trynet. For denne fjerdeplassen hadde de, altså, kommenterer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Jeg vil si det er omtrent 95 prosent i Tottenhams favør. I hvert fall 90, fortsetter den tidligere Spurs-målvakten.

Søndag 17.00 på TV 2 Play: Arsenal-Everton og Norwich-Tottenham.

Nådeløs Arteta

Etter kampen feller Arsenal-manager Mikel Arteta en nådeløs dom.

– Det er vanskelig å akseptere, sier spanjolen til BBC.

– Vi har ikke klart å håndtere slike situasjoner gjennom sesongen. Stallen har slitt med skader, men det kan ikke være en unnskyldning. Newcastle var hundre ganger bedre enn oss, fortsetter Arteta.

LANGT NEDE: Mikel Arteta og co. hadde topp fire-plasseringen i egne hender før tapet mot Newcastle. Foto: SCOTT HEPPELL

40-åringen sier at han er utrolig skuffet.

– Prestasjonen var ikke i nærheten av standarden som kreves for å spille i Champions League, mener han.



Tonen er den samme hos Granit Xhaka.

– Man kan ikke komme hit og spille sånn. Vi så veldig dårlige ut i dag, sier sveitseren.

– De kjørte over oss fra første til 96. minutt. Når du spiller som dette, fortjener du ikke Champions League, fortsetter midtbanespilleren.

NÅDELØS: Granit Xhaka. Foto: SCOTT HEPPELL

Fikk tanna slått inn – så fikk han blod på tann

Det mest interessante som skjedde i første omgang var at Callum Wilson fikk én av tennene sine slått inn (se de absurde bildene i videovinduet øverst).

Men Callum Wilson fikk blod på tann. Under press fra Newcastle-spissen klarte ikke Ben White å klarere ballen. Dermed sklei han den rett inn i eget mål.

Seks minutter før slutt doblet Newcastle ledelsen. Bruno Guimarães var sikker da han fikk muligheten på åpent mål. Dermed var kampen avgjort.

Søndag avsluttes Premier League. Da vil det også bli klart hvem av Arsenal og Tottenham som skal spille Champions League neste sesong.

Arsenal er avhengig av tabelljumbo Norwich gjør jobben mot Tottenham, men må også selv slå Everton for å sikre seg en plass blant de fire beste.