Opplysninger til TV 2: Sander Berge kom hjem til maskerte tyver

Politiet i South Yorkshire bekrefter ifølge Daily Mirror at de fredag ettermiddag klokken 13.40 lokal tid ble varslet om et innbrudd der to ukjente tyver tok seg inn i en eiendom gjennom et vindu og stjal flere verdisaker.

Sheffield United bekrefter at offeret for innbruddet var deres norske rekordsignering, og at de nå «støtter Sander så mye som mulig».

Ifølge TV 2s opplysninger kom Sander Berge hjem fra Sheffield United-trening fredag til at maskerte tyver stakk av gårde fra leiligheten hans.

TV 2 får opplyst at tyvene fikk med seg verdisaker verdt flere hundre tusen kroner.

Sander Berge har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

Dagen etter innbruddet viste den norske landslagsprofilen sin evne til å stenge utenomsportslige problemer ute da han reduserte for Sheffield United på overtid av play off-kampen mot Nottingham Forest.

Sheffield United lå under 0-2 da Berge stanget ballen i mål på overtid.

Målet gir Yorkshire-klubben bedre forutsetninger foran tirsdagens returoppgjør der det skal avgjøres om Sheffield United går videre i kvalifiseringen til Premier League-opprykk.

Berge har vist strålende form for Sheffield United i sesonginnspurten. Da laget sikret Premier League-play off med 4-0-seier over Fulham i kampen før innbruddet, leverte Asker-gutten både mål og målgivende pasning.

Med fire mål og to målgivende pasninger på de siste 12 kampene har Berge gjort seg attraktiv foran sommerens overgangsvindu, der han er høyaktuell for å bli solgt til en større klubb.