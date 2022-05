Talentet beskrives som unikt og sinnssykt: – Kan nå så langt han vil

Trampeklapp på et fullsatt Brann Stadion.

Niklas Jensen Wassberg blir byttet ut etter en praktforestilling mot Sandnes Ulf på selveste 16. mai. Barnebarnet til Roald «Kniksen» Jensen briljerte for Brann i 3-0-seieren på fotballens festdag.

– Det er noe man drømmer om, fra første gang man går på Stadion. Jeg gledet meg skikkelig til denne kampen her. Jeg er glad for at jeg fikk spille, at vi vant og at vi gjorde en god kamp. Jeg har bare gode følelser etter dette, sier Wassberg til TV 2.

At følelsene er gode er kanskje ikke så rart. Teknikeren driblet regelrett Sandnes Ulf-spillerne trill rundt. Zidane-dragninger og forseringer, så vel som noen susende taklinger og gjenvinninger, ble tatt imot med øredøvende begeistring på tribunen.

– Jeg går inn i min egen boble og prøver å gjøre mitt beste, så blir det som det blir, sier en ydmyk 17-åring om egen innsats.

– Jeg skal nå så langt jeg har mulighet til

På nasjonaldagen ble «Kniklas» og resten av Brann-spillerne hyllet i Bergens gater under 17. mai-prosesjonen.

– Det er noe helt spesielt. Byen og stemningen her, og måten vi blir tatt imot på etter kampen i går... Det er bare helt fantastisk!

Kniksens barnebarn trives svært godt i Brann, men han innrømmer at han har store ambisjoner for karrieren.

– Jeg skal nå så langt som jeg har mulighet til. Jeg skal gjøre mitt beste, så blir det som det blir. Jeg har selvfølgelig drømmer om å nå veldig langt. Jeg bare tar det som det kommer, jeg skal gjøre mitt beste.

– Og hvor langt når drømmene dine?

– Drømmer når jo veldig langt. De når ut i Europa. Jeg spiller nå i Brann og trives veldig mye. Vi har hatt en fantastisk dag på Stadion, så jeg er strålende fornøyd.

DRIBLET: Niklas Jensen Wassberg var i fyr og flamme da Brann feide over Sandnes Ulf 16. mai. Foto: Bjørnar Morønning

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah håper at Branns diamant klarer å få ut potensialet sitt, men minner om at det er sjelden bergensere har lykkes internasjonalt.

– «Kniklas» kan bli god nok til å spille ute i Europa, men kan også spille i Fyllingsdalen om fire-fem år om han går i de samme fellene som så mange unge lovende bergensere før ham.

Foruten Andreas Vindheims opptreden for nødlandslaget er Erik Huseklepp siste bergenser med landskamp, tilbake i 2014.

– Med det sagt, så er jo utgangspunktet og råmaterialet en fornøyelse å se på. Han har den ureddheten man gjerne vil betale for å se på!

BRANN-HISTORIE: Niklas Jensen Wassberg er barnebarnet til Roald «Kniksen» Jensen. Bestefaren ble utenlandsproff i skotske Hearts etter Brann tok seriegull i 1963.

– Et sinnssykt talent

Wassbergs lagkompiser i Brann lar seg også stadig imponere over den hardtarbeidende driblefanten.

– Det er unikt talent vi har i klubben, som vi prøver å ta vare på så godt som overhode mulig. Det er mye forventninger til ham, og det at han klarer å levere på en dag som dette er veldig, veldig sterkt. Det forteller hva som bor i det hodet der, sier David Møller Wolfe etter 16. mai-triumfen.

«Kniklas» og Brann hyllet på 17. mai

Mathias Rasmussen og Niklas Castro, som begge scoret mot Sandnes Ulf, er også svært begeistret for Branns lokale yndling.

– Når han spiller sånn som det der... Det er et sinnssykt talent, sier Rasmussen.

– Han flyter på gresset. Han går ikke nedi, han bare flyter. Han løper og han skaper og han dribler. Han er utrolig god, sier Castro, og legger til:

– Jeg har ikke spilt med en så kvikk spiller som han før.

FÅR ROS: Niklas Castro og flere Brann-spillere synes Niklas Jensen Wassberg bare blir bedre og bedre. Foto: Bjørnar Morønning

Brann-trener Eirik Horneland beskriver Wassberg som en spiller i «fantastisk utvikling».

– Han har noen spennende ferdigheter, og et spennende hode. Han har en fin kombinasjon av det offensive og defensive. Derfor kan han nå så langt som han bare vil, hvis han viser seg å være så ydmyk som er med oss hver eneste dag, sier Horneland.

Wassberg setter pris på støtten fra lagkameratene og treneren.

– Det er utrolig fint å få skryt. Jeg må holde det unna meg. Jeg må bare konsentrere på neste kamp og ikke gå oppi skyene. Jeg må holde meg på bakken. Men selvfølgelig, jeg er utrolig glad for den skryten de gir meg, så gir jeg mye skryt tilbake, for de er gode fotballspillere de også.

Neste kamp for «Kniklas» og Brann i Obos-ligaen er hjemme mot Fredrikstad lørdag 21. mai. Den kampen kan du se på TV 2 Play.