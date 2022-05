Emil Pálsson fikk hjertestans igjen

– Det er dårlige nyheter. I forrige uke fikk jeg en ny hjertestans på trening da jeg var på Island, sier Pálsson til TV 2.

1. november i fjor kollapset islendingen og ble gjenopplivet på banen da han var på utlån hos Sogndal.

28-åringen forteller til TV 2 at han hadde trent godt de fire-fem siste månedene, og at han planen var å flytte tilbake til Norge for å trene for fullt igjen med Sarpsborg 08.

– Jeg er ekstremt skuffet. Det var noe jeg ikke trodde at skulle skje igjen, sier 28-åringen.

Pálsson sier at det skjedde tidlig på det han omtaler som en lett, individuell fotballtrening, og forteller at han husker alt fra situasjonen.

– Første gangen var jeg veldig glad for at jeg var i live, men denne gangen var det litt mer skuffelse og det ble veldig trist. For jeg var på et så bra sted og klar for å komme tilbake til fotballen, forklarer han.

– Jeg er selvfølgelig takknemlig for at alt gikk bra, men jeg er ekstremt skuffet også.

Da midtbanespilleren fikk hjertestans i november, var det tidlig i kampen mot Stjørdals-Blink. Denne gangen var det tidlig på en treningsøkt.

– Det var ganske likt. Det er noe som må være galt med hjertet mitt akkurat nå, sier Pálsson, og opplyser at han skal på flere undersøkelser for å komme til bunns i problemet.

Saken oppdateres.