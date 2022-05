En død og minst 85 skadd i togulykke i Barcelona

Spanske nødetater melder om en togulykke i Sant Boi, en by i provinsen Barcelona, mandag kveld.

I en oppdatering på Twitter skriver de at togføreren er omkommet og over 80 personer skal ha blitt lettere skadd i hendelsen. To av dem er fraktet til sykehus.

– Sjåføren av passasjertoget døde som følge av påvirkningen, bekrefter spanske myndigheter, ifølge Reuters.

Over 100 personer skal ha blitt evakuert fra toget.

Ifølge spanske medier skal sammenstøtet ha vært mellom et godstog og et passasjertog på FGC Llobregat-Anoia-linjen rundt klokken 18.00.

Avisa El Mundo skriver at godstoget skal ha sporet av og truffet det andre toget.

Nødetater jobber nå på stedet.