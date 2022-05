Lover tidenes 17. mai-tog

SEATTLE, USA (TV 2): I Seattle håper de at årets 17. mai-feiring vil utkonkurrere nesten samtlige norske byer. Opptil 70 000 mennesker er ventet under årets arrangement.

Den grønnmalte eneboligen er dekorert med norske flagg, og foran den knitrende peisen i stua er Sharon Stai i full gang med 17. mai-forberedelsene.

Den norske bunaden henger nystrøket og klar på gardinstangen, og Sharon tar en ekstra puss på søljene mens hun venter på at neste ladning med vafler skal bli klar.

– Vi ligger godt an i år og er klar. Vi har kjøpt inn vaffelrøre, Solo, brunost, pølse og lefse, sier hun med et smil.

– Jeg tror denne 17. mai blir ekstra spesiell, sier Sharon.

Hjemlengsel

Sharon har ingen norske aner, men etter at hun traff norske Dag for 34 år siden, har hun sammen med ektemannen ivrig dyrket de norske 17. mai-tradisjonene.

Dag Stai, som jobber som flyver i USA, mener slike tradisjoner blir ekstra viktige når man har valgt å flytte ut.

– Hjemlengselen er alltid der, selv om jeg føler at jeg er blitt amerikaner nå, sier han til TV 2.

NORSK KOLONI: Seattle, med sine 3,5 millioner innbyggere har en av de største norske koloniene i verden. Foto: NTB Scanpix.

Den store dagen skal som alltid feires i den «norske» bydelen Ballard.

Og de er ikke alene om det.

– Alle i Seattle blir nordmenn på 17. mai, sier Eric Nelson.



Han er direktør for USAs nordiske museum; et topp moderne bygg ved havna i Ballard som sto ferdig i 2018.

– I år tror jeg vi vil få over 70 000 som kommer for å feire den norske nasjonaldagen, sier han entusiastisk.

FRA FISKE TIL IT: De første norske innvandrerne kom til Seattle for å fiske. Nå er det teknologi og IT som drar nordmenn til området. Foto: National Nordic Museum.

Hvis det slår til vil, feiringen i Seattle bli større enn i alle norske byer, med unntak av Oslo.

Spesielt norsk miljø

Det norske miljøet i Seattle er spesielt i amerikansk sammenheng.

Mens andre norsk-amerikanske samfunn består av barnebarn eller oldebarn av de opprinnelige utvandrerne, er det nordvestlige USA fortsatt et sted som tiltrekker seg nordmenn.

Spesielt på grunn av store bedrifter som Microsoft og Boeing.

– Dette er ikke bare et gammelt norsk-amerikansk samfunn. Det fornyes hele tiden med nordmenn som slår seg ned her. Det gjør at miljøet blir mer vitalt og har en mye sterkere tilknytning til Norge, forteller museumsdirektør Eric Nelson.

Han mener dette er litt av forklaringen på at 17-mai er så stor her.

TEKNOLOGI-UTVANDRER: Viggo Førde utvandret fra Norge for over 30 år siden og gleder seg til årets 17. mai-feiring. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

i tillegg er den norske kolonien her større enn mange er klar over.

– Delstaten Washington har ifølge folketellinger rundt en halv million mennesker som kaller seg norske. Det vil si at nesten 10 prosent av innbyggerne regner seg som nordmenn, foreller Viggo Førde som er Norges honorærkonsul i Seattle.

Han utvandret selv hit for å jobbe i teknologi-industrien for over 30 år siden, men 17. mai er fortsatt årets høydepunkt.

– Dette er 133. gangen denne byen feirer 17. mai. Det er en stor fest i Seattle og veldig mange nordmenn kommer.

Vil slå rekorder

Organisasjonen Sons of Norway er en av flere som nå jobber for at årets 17. mai-feiring i Seattle skal slå alle rekorder.

I Leiv Eriksson-losjen i Ballard øver det norske damekoret på numrene de skal fremføre under feiringen, mens president Seth Maristuen påser at lokalene blir ryddet og pyntet før den store festen.

Etter to år med korona-nedstengning konkurrerer nå Seattle med flere andre amerikanske byer om å ha den største og flotteste 17. mai-feiringen.

PRESIDENT: Seth Maristuen er president for Leiv Eriksson-losjen av Sons of Norway og garanterer godt oppmøte på 17. mai. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

– Vi har veldig mye oppdemmet feststemning her i år, og den skal vi ta ut i paraden, sier han til TV 2.

Været i Seattle er kjent for å være like lunefullt som i Bergen, men Maristuen tror ikke litt regn vil holde folk hjemme.

– Uansett om det regner eller sola skinner, skal vi mobilisere. Jeg tror jeg kan garantere at dette blir det største 17. mai-toget utenfor Norge i år.