Slik reagerer Russland på Ukrainas Eurovision-seier

Ukraina var på forhånd utpekt som de store favorittene under årets Eurovision Song Contest i Torino i Italia.

Til tross for at Kalush Orchestra ikke slo helt an hos juryene i de 40 landene som deltar i musikkonkurransen, kom de kraftig tilbake da seerstemmene skulle deles ut.

Med hele 439 poeng fra folket satte de ny Eurovision-rekord, og suste til topps.

Dermed sikret de Ukrainas tredje seier i Eurovision-historien.

– Stemte på facisme

Årets seier var nok derimot ekstra spesiell på grunn av den pågående krigen mot Russland. Og reaksjonen fra russerne har ikke latt vente på seg.

BBC-reporteren Francis Sarr har formidlet flere av dem på Twitter:

– Ved å stemme på Ukraina under Eurovision, så stemte Europa for facisme, sa Ruslan Ostashko, programleder for Vremya Pokazhet på Channel One.

Russian state TV's Ruslan Ostashko offers his definitive take on Ukraine's Eurovision victory



(with subtitles)

Kanalen er Russlands første, nasjonale tv-kanal, og styrt av den russiske staten.

– Går skikkelig dårlig

Ostashko kaller oss Ukrainas seier for tvilsom.

– Ukrainas seier i Eurovision og deres bruk av Nazi-slagord under opptredenen forteller oss én ting, og det er at det går skikkelig dårlig for dem på frontlinjen. Og de har behov for å avlede oppmerksomheten på et vis, for vi knuser dem der nede, fortsetter programlederen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters avverget italiensk politi et russisk hackerangrep mot Eurovision-sendingen.

Russian state media: No, really, we just don't care about Eurovision and we're not angry in any way, at all.

Also Russian state media:



Also Russian state media: https://t.co/b3IP5oABvO — Alistair Coleman (@alistaircoleman) May 16, 2022

Det er ikke kjent hva planene til russerne var, dersom de hadde lyktes med angrepet.

Vil arrangere i Mariupol

Etter at Ukrainas seier var et faktum, var det en stolt ukrainsk president som hyllet rapgruppen Kalush Orchestra.

– Vi skal gjøre vårt beste for å en dag å være vertskap for deltakerne og gjestene til Eurovision i ukrainske Mariupol. Fritt, fredfullt og gjenreist, skrev Zelenskyj.

Kulturminister Oleksandr Tkatsjenko sier han allerede har begynt å tenke på mulige steder Eurovision kan arrangeres i 2023, melder nyhetsbyrået DPA.