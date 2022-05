Marerittrekken fortsetter etter keeperbrøler

AaFK-Molde 0-2

AaFK så muligheten for å passere Molde FK på tabellen foran denne kampen. Med åtte poeng mot naboens ti, var det mye i potten foran dette lokalderbyet.

Men romsdalingene har vist seg som en hard nøtt å knekke for de oransje. Aldri har de vunnet en eliteseriekamp mot naboene på Color Line Stadion, som ble innviet i 2005.

Alt lå imidlertid til rette denne gangen. Color Line Stadion var fullsatt - med 10778 tilskuere innenfor portene - og MFK stilte skaderedusert. Det ble før kamp klart at angriper Ola Brynhildsen forventes å være to måneder på sidelinjen med en lyskeskade.

Marerittstart

Men hjemmelaget fikk en verst tenkelig start på kampen. Før tre minutter var spilt sendte Magnus Wolff Eikrem Molde FK opp i ledelsen. Emil Brevik slo en lang ball opp mot Rafik Zekhnini. AaFK-keeper Sten Grytebust ble sendt på tur ut fra feltet og var først på den, men spilte ballen rett i beina på MFK-kapteinen. Fra nærmere 30 meter sendte Wolff Eikrem den kontrollert i det åpne buret.

1.omgang ble akkurat så tett og jevn som et lokalderby skal være - med en rekke kontroversielle episoder. En av dem var da Molde FK gikk opp til 2-0 rett før pause. Hele stadion trodde Rafik Zekhnini var i offside da han plutselig sto helt alene i feltet etter corner. Assistentdommeren holdt imidlertid flagget nede, og på sitt andre forsøk klarte MFK-angriperen å overliste Sten Grytebust til store protester.

Tamt

Etter at Molde var skarpest foran mål og skapte flest sjanser i 1. omgang, var det et heltent AaFK-lag som kom på banen etter pause. Lars Arne Nilsen satte innpå Simen Bolkan Nordli i håp om å få et tidlig mål. Han var nærme med et frispark etter 51 minutter, men ballen traff på feil side av nettveggen.

De oransje klarte imidlertid ikke å følge opp. MFK var tydelig fornøyd og risikerte lite offensivt, samtidig som vertene aldri maktet å sette dem under skikkelig press. Faktum er at AaFK knapt hadde en avslutning innenfor stengene til Jacob Karlstrøm i Molde-buret gjennom hele kampen.