Ekspert rystet av dømmingen i rivaloppgjør – 19-åring reddet Glimt fra sjokktap

Bodø/Glimt karret bare så vidt til seg poeng mot rivalen i nord. Etter kampen vedgår dommeren at to mål ble feilaktig annullert.

Bodø/Glimt-Tromsø 1-1

Linjedommeren hadde ingen god dag på jobben. Tidlig i kampen ble Tromsø snytt for mål på Aspmyra.

Eric Kitolano ble avblåst for offside. Reprisene viste imidlertid at Tromsø-profilen var på riktig side med god margin.

– Det er en skandale og veldig uforståelig. Der er Kitolano i en ganske klar onside, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i Fotballrunden.

– Det skjønner jeg rett og slett ikke noe av. Jeg skjønner at det går an å bomme på marginale offsider, men når man bommer på en slik en, er det flaut som assistentdommer, fortsatte han.

Tromsø hadde mer i seg. Like etter pause slo Moses Ebiye et utsøkt innlegg langs bakken til Niklas Vesterlund, som fikset en svært overraskende ledelse mot erkerivalen.

LEDELSE: Her jubler Niklas Vesterlund med supporterne som hadde tatt turen fra Tromsø. Foto: Mats Torbergsen

– Uforståelig

Så havnet linjedommeren i fokus igjen. Et hjørnespark ble stusset videre i feltet. På bakerste stolpe headet Hugo Vetlesen inn utligningen.

Glimt-profilen kunne knapt tro sine egne øyne da han så at flagget var oppe og målet ble annullert.

Mathisen var nådeløs i sin dom.

– Hvordan assistentdommer kan bomme så brutalt i to avgjørende situasjoner, er uforståelig. Og spesielt den scoringen til Vetlesen fatter jeg ikke hvordan det er mulig å bomme på. Dette er det vi får uten VAR, og det er bare til å glede seg til dommerne får den hjelpen de trenger, meldte den tidligere Start-profilen.

Hoveddommer Kristoffer Hagenes erkjenner at teamet tok feil.

– I dag er det to situasjoner som blir feil og ikke skulle vært annullert. Én til hvert lag, én i første omgang og én i andre omgang, sier han til TV 2.

Kjetil Knutsen melder at han ikke vil bruke så mye tid på dommerfeilene.

– Vi har mer enn nok med å bruke tid på hva som får vårt spill til å flyte bedre enn i dag, påpeker Glimt-sjefen.

– Det er en fantastisk ramme rundt oppgjøret, men så føler jeg igjen at vi ikke byr helt opp til dansen vi kan by på. Det er litt skuffende. Jeg skulle ønske at vi kunne vist oss fra en bedre side når tribunene er fulle. Det gjør meg litt lei, sier Knutsen, og henvender seg til alle som er glad i klubben.

– Digg

Tre minutter på overtid fikk Joel Mvuka ballen i feltet etter en utsøkt finte og pasning av Viktor Boniface.

– Det er en deilig følelse å sette ballen i mål. Det er digg, sier Glimts 19 år gamle redningsmann til Discovery.

LOVENDE: Kantspilleren Joel Mvuka ble hentet fra Åsane forrige sommer med rykte for å være et stortalent. Foto: Mats Torbergsen

Uansett har det ikke vært noen stor sesongstart for Bodø/Glimt. Den regjerende seriemesteren har bare tatt ni poeng på seks kamper.

Saken oppdateres!