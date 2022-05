TV 2s eksperter reagerer på Jerv-stjernens oppførsel: – Skandaløst

Erlend Hustad mistet det fullstendig da han pådro seg sitt andre gule kort på to minutter. Etter kampen innrømmer han at rullegardinen gikk ned.

Viking-Jerv 3-0 (0-0 til pause)

I løpet av to minutter i førsteomgang pådro Jerv-spiller, Erlend Hustad, seg to gule kort. Dermed måtte han forlate banen.

– Det er mye følelser nå. Det er surt å bli sendt av banen når det er feil, sier Hustad til TV 2 etter kampen.

Men det var ikke om det var feilaktig å gi Jerv-spissen det andre gule kortet som stjal overskriftene. Det var Hustads reaksjon i det han ble vist det røde kortet.

Først skjelte han ut Viking-spiller David Brekalo, så løp han mot assistentdommeren, som ut ifra TV-bildene så ut til å si ifra til hoveddommeren at Hustad burde utvises.

På vei av banen løp han målrettet mot assistentdommeren. På TV-bildene så det ut til at Hustad skjelte ut dommeren og gjorde en skalle-bevegelse mot dommeren.

– Sett i ettertid så går jo rullegardinen litt ned. Jeg mener det er feil og det tror jeg at jeg har medhold i fra ganske mange, sier Hustad.

– Hva er den bevegelsen du gjør med hodet ditt mot assistentdommeren?

– Jeg sa bare at han gjorde en feil.

Hustad sier at han ikke forventer at hendelsen vil gi ham lengre straff. Det tror derimot TV 2s eksperter.

Mener det er skandaløs oppførsel

Jesper Mathisen var nådeløs med Jerv-stjernen etter hendelsen.

– Det er skandaløs oppførsel. Jeg kan forstå at han blir frustrert over det andre gule kortet, men reaksjonen hans etterpå når han går 20 meter og peker på assistentdommer, før han later som om han skal skalle ham rett ned. Det går jo ikke. Der går suspensjonen opp med x antall kamper, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og legger til:

– Han vil få en stygg, stygg karantene og det er fult fortjent. Erlend Hustad er en kjempeviktig spiller og nå mister de ham i en ekstremt viktig periode. Dette er idiotisk oppførsel, sier Mathisen.

Hustad ble hentet til Jerv før årets sesong fra Brann.

– Det han gjør med assistentdommeren ligner ikke grisen selv med tre i promille. Det er nesten uvirkelig å se, jeg er nesten tom for ord, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Viking dro det i land

Som om oppgaven ikke var stor nok allerede før Hustad ble utvist, ble den bortimot umulig uten ham.

– Det er fryktelig skuffende. Vi er fullt med i første omgang. Derfor er det utrolig bittert at en slik avgjørelse preger kampen på den måten det gjør. Viking blir for tøffe når de får spille nesten en time med én mann mer, sier Jerv-trener Arne Sandstø til TV 2.

Det skulle likevel ta lang tid før Viking fikk hull på byllen. Men da den først sprakk, da rant det inn.

Først scoret Veton Berisha fra straffemerket, så doblet David Brekalo ledelsen, før Mai Traore punkterte kampen fire minutter før slutt.