VIFs festaften spolert av HamKam: – Ødeleggende for Vålerenga

Vålerenga - HamKam 1-1

– Vi må gå i oss selv. Det er en grei kamp, men litt dårlig defensivt og litt urytmisk offensivt. Vi må være mer kyniske foran mål, sier VIF-profil Osame Sahraoui til TV 2.

– Det er en fantastisk ramme. 16. mai skal være fest, men vi klarte dessverre ikke å få de tre poengene som vi skulle hatt. Det føles brutalt, fortsetter han.

Et kvarter før slutt så Vålerenga ut til å gå på et frustrerende hjemmetap hjemme mot HamKam, men med 14 minutter igjen fant VIFs tekniker Osame Sahraoui lagkamerat Leonard Zuta i 16-meteren. Han dro med seg ballen og sendte den av gårde med tuppen av skoen.

HamKam-keeper Nicholas Hagen vil nok være skuffet over at han ikke reddet den, men avslutningen fra kort hold var smart og sørget for at Vålerenga unngikk å gå på en kjempeblemme da Intility Arena endelig var fylt opp igjen.

For Sahraroui smakte den nok ekstra godt: Bare sekunder tidligere hadde han brent en stor sjanse etter å ha blitt spilt fri av Aron Dønnum.

14.357 supportere laget nemlig en nydelig ramme rundt oppgjøret, og ved begge kampens mål tok det fullstendig av blant de mest hardbarkede supporterne på stadion.

Likevel er det liten tvil om at kvelden ble en nedtur for VIF-supporterne.

– Dette skulle jo være Vålerengas festaften med fulle tribuner og god stemning. I stedet blir det en nedtur, og når det ender slik er jo det ødeleggende for det Vålerenga kunne bygget videre på, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Etter tap mot Tromsø torsdag og bare ett poeng mot HamKam i kveld, står Vålerenga med 10 poeng etter sju kamper.

– Mange trodde jo at Vålerenga skulle kjempe om medalje denne sesongen, men allerede nå begynner jo det håpet å svinne hen, sier Jesper Mathisen

– Utilgivelig forsvarsspill

Målet fra Zuta sørget for at VIF-fansen i alle fall fikk noe å juble for på fotballens festdag.

For da Jonas Enkerud steg til vers etter 55 minutter, fryktet nok VIF-supporterne det verste.

En perfekt slått corner fra Vegard Kongsro endte opp midt på hodet til Enkerud, som hadde sneket seg foran VIF-stopper Brynjar Bjarnason og stanget inn 1-0 fra kort hold.

Et imponerende sterkt bortefølge fra Hamar gikk fullstendig av hengslene bak mål – mens Discovery-kommentatorene Kenneth Fredheim og Tor Ole Skullerud var lite imponert over forsvarsspillet.

– Det er utilgivelig, var dommen.

Udahl satte fart på Vålerenga

Mens førsteomgang var en stillingskrig, der Vålerenga styrte uten å skape allverdens til sjanser, tok det fyr utover i andreomgang.

To bytter hos Vålerenga fortjener sitt av æren for det. Odin Thiago Holm og Henrik Udahl kombinerte nydelig bare et par minutter etter utligningen til Vålerenga, men alene gjennom og fra kort hold skjøt vanligvis treffsikre Udahl utenfor.



Nevnte Udahl kom til flere sjanser, men det ville seg ikke for Vålerenga og 1-1 var totalt sett et greit resultat ut ifra spill og sjanser.