Landslaget frykter nedrykk: – Det vil være et kjempestort tilbakeslag

De fikk juling av Finland, kollapset mot Storbritannia og tapte mot Latvia.

Nå er de der de ikke ville være. Om Storbritannia vinner én kamp, må det norske ishockeylandslaget ta flere poeng.

Mulighetene er mange. Det er fire kamper igjen, men det er kun én hvor Norge er forhåndsfavoritt.

TV 2s eksperter mener den neste kampen blir en nøkkelkamp. Et tap kan bli skjebnesvangert. Det vil sette norsk ishockeys fremtid i fare.

FIRE IGJEN: Petter Thoresen har igjen fire kamper som landslagssjef. Hans oppgave er nå å få gitt fra seg stafettpinnen med et norsk landslagsslag blant verdens beste nasjoner. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– Ingen tenker noe annet

Etter tapet mot Latvia mandag, var landslagssjef Petter Thoresen langt nede. Han beskrev det som "jævlig tungt" å stå igjen uten poeng.

Landslagssjefen er selvsagt fullt klar over hvilken posisjon de nå har satt seg i. Det kan ende med en desperat kamp mot nedrykk.

– Vi må sørge for å ikke rykke ned. Jeg tror ingen av oss tenker noe annet enn at vi skal gå ut med kjempegod innsats, slik at vi gjør det viktigste, nemlig å holde oss i A-puljen.

SKJEBNEDAGER: Michael Haga og de norske landslagsspillerne går inn i avgjørende dager for norsk ishockey. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Det laget som ender sist i gruppa rykker ned. Da vil det være minst to år til Norge neste gang kan delta i et A-VM.

– Hvor viktig blir kampen mot Østerrike?

– Den blir viktig. Det er alltid den neste kampen som er den viktigste, svarer Thoresen.

– Ekstremt viktig

TV 2s ishockeyeksperter Jesper Hoel og Bjørn Erevik er forberedt på neglebitende dager om Norge taper mot Østerrike onsdag.

– Det er ingen tvil om at Østerrike-kampen blir en nøkkelkamp. Skal vi slippe å spille med nedrykksspøkelset hengende over oss i kampene mot Tsjekkia, Sverige og USA, trenger vi tre poeng på onsdag, sier Hoel.

EKSPERT: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik tror Norge kan bli nødt til å slå Østerrike. Foto: Erik Edland / TV 2

Erevik forklarer det på denne måten:

– Det er så enkelt (og så vanskelig) at Norge må ta minimum to poeng mot Østerrike for å, mest sannsynlig, fortsatt bli i A-puljen. Med ett eller 0 poeng, blir vi sist i gruppa hvis Storbritannia slår Østerrike. Forutsetningen for dette scenarioet er at ingen av disse lagene slår noen av de store nasjonene, sier han.

– Hvor dramatisk vil det være å rykke ned?

– Det er ekstremt viktig for norsk ishockey at landslagsgutta holder seg i A-VM. Det gir bedre forutsetninger for landslaget. Det er et mye bedre utstillingsvindu for spillerne som ønsker seg til større klubber, og det er viktig for statusen til norsk ishockey. Et nedrykk vil være et enormt tilbakeslag for norsk hockey, svarer Hoel og får full støtte fra Erevik.

Nøkkelkampen Norge - Østerrike har kampstart 15.20 onsdag.