Talent står frem som homofil: – Jeg har gjemt den ekte meg

17 år gamle Jake Daniels står frem som homofil. Nå håper han det kan åpne dører for andre fotballspillere.

I en pressemelding på Blackpools hjemmeside, skriver Jake Daniels (17) at han er lei av å lyve til verden.

– Denne sesongen har vært fantastisk for meg. Jeg har debutert på A-laget, scoret 30 mål for rekruttlaget og signert min første profesjonelle kontrakt.

– Utenfor banen har jeg gjemt den ekte meg og den jeg egentlig er. Jeg har visst helt livet mitt at jeg er homofil. Nå føler jeg at det er på tide at jeg kommer ut og er meg selv, skriver 17-åringen.

Han skriver i pressemeldingen at han har blitt inspirert av idrettsutøverne Josh Cavallo, Matt Morton og Tom Daley.

Daniels er den første britiske fotballspilleren som står fram som homofil, siden Justin Fashanu gjorde det for over 30 år siden.

Daniels fikk én kamp for Blackpool i Championship denne sesongen og er sett på som et av klubbens største talenter.

– Jeg har hatet å lyve hele mitt liv og føle at jeg har måtte endre meg for å passe inn. Jeg ønsker å være en rollemodell ved å gjøre dette, skriver Daniels.