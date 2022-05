Lillestrøm vant toppkampen – spissjuvel skapte kaos for Sarpsborg

LILLESTRØM (TV 2): Det blir ekstra tunge bein i 17. mai-toget for Sarpsborg-stopperne etter møtet med Lillestrøm-spiss Akor Adams (22) i solskinnet på Åråsen.

Lillestrøm – Sarpsborg 1-0

Ylldren Ibrahimaj fikk æren av å sette inn et fullt fortjent vinnermål for Lillestrøm i toppkampen mot Sarpsborg, men det var sidemann i LSK-angrepet det virkelig handlet om.

Adams la opp til Ibrahimajs scoring etter et av sine mange raid, da han brukte all sin fart og styrke til å utfordre Sarpsborg-forsvaret på venstresiden og legge ballen perfekt til rette for lagkameraten.

Det var bare ett av mange tilfeller der den nigerianske spissen ga Sarpsborg-forsvarerne tunge bein.

Han fikk en scoring annullert både i første og andre omgang; den første var soleklar, den andre svært vanskelig å bedømme.

Med ryggen mot mål var Adams umulig å ta ballen fra, mens det stadig ble trøbbel for den blå backfireren da han satte fart i bakrom.

Særlig Sarpsborg-kaptein Bjørn Inge Utvik ble svimmel da Adams viste frem teknikken og fintet ham bort med en perfekt overstegsfinte før han var nære ved å score.

Med bedre treffsikkerhet alene med keeper kunne Adams scoret både ett, to og tre, men den målgivende pasningen var nok til å sikre tre nye poeng til et LSK-lag som er det eneste ubeseirede i Eliteserien.

Adams ble kåret til banens beste og ble byttet ut til stående applaus fra et Åråsen-publikum som kan feire nasjonaldagen med andreplass og råsterke 17 poeng på syv kamper.