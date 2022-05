Mistet fem av naboene: – Nå låser vi døra

KONGSBERG (TV 2): Syv måneder etter at Kari Hoff (83) mistet fem av naboene sine i Hyttegata, forteller hun om et mer innesluttet nabolag enn hun er vant med. – Det har gjort noe med meg, sier hun.

Det er skyfri himmel når TV 2 møter 83 år gamle Kari Hoff i Hyttegata.

Hun har bodd i den normalt så idylliske gaten i Kongsberg sentrum i fire år, men forteller at nabolaget ikke har vært seg selv det siste halvåret.

– Det har skjedd en endring. Vi satt ofte ute i hagen her, men det er det ingen som gjør lenger. Jeg tror alle låser dørene sine nå, sier hun.

Den 13. oktober i fjor ble fem av naboene hennes drept.

Onsdag starter rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38), som har erkjent at det var han som drepte dem.

Psykiaterne som har undersøkt tiltaltes psykiske helse, har enstemmig konkludert med at han led av en psykisk lidelse da han begikk drapene.

MINNE: Et lite minnesmerke er hengt opp på et tre i Hyttegata. De fem figurene symboliserer de fem menneskene som ble drept her 13. oktober 2021. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Så gaten fylle seg opp

Bråthen er også tiltalt for elleve drapsforsøk med pil og bue, samt en rekke trusler mot tilfeldig forbipasserende.

– Jeg har i hvert fall aldri opplevd noe så sterkt som det var for meg, sier 83-åringen når hun tenker tilbake på den fatale kvelden.

Like etter klokken halv syv onsdag 13. oktober hørte hun et voldsomt bråk utenfor leiligheten sin.

– Det er kanskje helikopteret jeg husker best. Det var jo oppe i taket mitt liksom, sier hun.

Hun så aldri Espen Andersen Bråthen, men minnes godt at hun satt ved middagsbordet og tittet ut mot Hyttegata som var i ferd med å fylle seg opp av politifolk.

– Jeg tror noe av det verste akkurat den kvelden var å se sikkert 20-30 politifolk med sånn lykt i panna. De hadde ryggsekker og det var tydelig at de skulle ut i krigen liksom, sier hun og fortsetter:

– Med geværer på skulderen så fór de rundt opp og ned alle trapper her.

Det tok ikke lang tid før nyheten om drapene i Hyttegata spredte seg til internasjonale nyhetsmedier. Også det har Hoff fått erfare.

– Jeg reiste til Spania og fikk spørsmål om jeg kom fra Kongsberg og Hyttegata. Det er viden kjent, altså. Til og med mine amerikanske venner har sendt meg melding og lurt på om det er der jeg bor.

«Skal det ikke holde opp?»

Det tok om lag 34 minutter fra politiet fikk den første meldingen om at en person skjøt etter tilfeldige personer med pil og bue, til Bråthen ble pågrepet i et portrom ved Hyttegata 18.

Kari Hoff forteller at hun ble veldig redd av alt hun både så og hørte i løpet av de dramatiske minuttene.

– Jeg tenkte «skal det ikke holde opp snart?»

Etter at en av naboene hadde vært innom og banket på veggen før hun forsvant igjen, holdt 83-åringen seg innendørs.

Hun gløttet derimot litt på døra en gang, for å se etter naboen som hadde ropt etter henne og spurt på om hun fortsatt var i live.

– Det gikk ikke veldig lenge før en voksen politimann kom og banket på. Han sa jeg bare skulle holde meg inne og holde døra låst.

TETT PÅ: I huset til venstre bor Kari Hoff. Drapene skjedde i Hyttegata til høyre i bildet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hun tror at Bråthen fortsatt ikke var pågrepet da hun fikk besøk av politimannen.

– Det har jo vært masse diskusjon om politiet burde vært her tidligere og om helsevesenet kunne tatt bedre var på han og så videre, men jeg gidder ikke å snakke noe om det, sier Hoff.

– Stor belastning

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sier at han erkjenner å ha gjort det han er tiltalt for. Han ønsker ikke å gå inn på hva Bråthen kommer til å forklare i retten.

– Det kommer til å bli en særdeles tung og vanskelig prosess for alle de berørte. Jeg tror mange gleder seg til å få denne rettssaken overstått, sier Neumann.

Advokaten sier at de ikke legger opp til en omfattende bevisførsel fra deres side ettersom de rettsoppnevnte sakkyndige er enstemmige om at det er sterke holdepunkter for at Bråthen var utilregnelig.

– Jeg skal ikke forhåndsprosedere denne saken, men slik tiltalen er utformet, ser den ut til å stemme godt med hva han har erkjent og de øvrige tekniske bevisene i saken.

RETTSAKEN: Rettsaken mot Espen Andersen Bråthen skal gå for Kongsberg og Eiker tingrett i Hokksund. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Koordinerende bistandsadvokat Astrid Røkeberg sier til TV 2 at det for hennes klienter er viktig at rettssaken blir gjennomført på en verdig måte.

– Dette er en stor belastning for de etterlatte og for de fornærmede. De ønsker seg mest mulig to i tiden som kommer, sier hun.

Advokat Vibeke Gjone Bille som representerer de etterlatte etter Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge, sier at rettssaken blir en stor belastning også for hennes klienter.