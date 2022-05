Foss om Giro-nedturen: – Ble litt for mye å be om

Sykkelhåpet Tobias Foss har endret målene for Giro d'Italia etter en tung start.

– Det er ikke akkurat sånn vi håpet og ønsket på, men ja, alt har sine grunner. Det ble litt for mye å be om å være høyt oppe i sammendraget med det grunnlaget jeg har hatt treningsmessig, sier Foss til TV 2.

Oppladningen til sesongens store mål var ikke optimal for 24-åringen fra Vingrom.

To velt og covid-smitte gjorde at han trillet inn i Giroen med usikkerhet.

– Sånne ting får man ikke gjort noe med. Dessverre er det tett i toppen, og mangler det et par prosent, blir det plutselig minutter, påpeker han.

– Det er noe med det at når man ikke er i skikkelig form, så sliter man med å restituere skikkelig og har ikke det samme trøkket. Det er mest der det mangler, forklarer sykkelhåpet.

Kommer til å fullføre

Sammenlagt har det ikke vært noe å juble for, verken for ham eller lagkameratene.

24-åringen er nummer 38, nesten 25 minutter bak Juan Pedro López i den rosa trøyen. Foss gikk inn i rittet som én av tre kapteiner i Jumbo-Visma, sammen med Sam Oomen og Tom Dumoulin.

Oomen er lagets beste på 20. plass, sju og et halvt minutt bak Pérez. Dumoulin er på 33. plass, 18 minutter bak.

For Foss' del er det ikke et tema å bryte.

Nå flytter han heller fokuset fra sammenlagtplasseringen til enkeltetapper.

– Det er mange muligheter til å gå i brudd og kjempe om etappeseirer. Det er kult i seg selv, og så er det en veldig fin avslutningstempo som jeg gleder meg masse til.

NORGESMESTER: Tobias Foss er lett gjenkjennelig i Giro-løypene i den norske mestertrøyen. Foto: Tor Erik Schrøder

Har studert etapper

Søndag fikk Foss det tøft. Han måtte slippe hovedfeltet før den avsluttende stigningen og rullet i mål 22 minutter bak etappevinneren.

TV 2 snakker med ham på hviledagen 16. mai, som han har brukt til en sykkeltur, massasje, mat, søvn og en titt på etappene som er i vente.

– Vi har sett litt i dag.

– De fire neste etappene er også fine. Det er store muligheter for at bruddene går inn. Så får vi ta det dag for dag og se hvordan mulighetene åpner seg, melder Foss.

Det gjenstår tolv etapper av Giroen.