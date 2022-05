Dette var årsaken til kort-kaoset

Mandag morgen skapte kortproblemer kaos i butikker over hele landet. Nå beklager selskapet .

Mandag formiddag like før klokken 12 tikket det inn tips om kortproblemer rundt om i landet.

Det skapte kaos på en av årets største handledager før nasjonaldagen.

– Vi beklager at feilen oppstod og vil naturligvis arbeide for at det ikke skjer igjen, sier Peter Glüsing Pedersen i Nets Norge til TV 2.

– Vi ble rammet av en intern it-feil som gjorde at våre betalingsterminaler var rammet av driftsforstyrrelser, sier Glüsing Pedersen.

Problemene vedvarte i tidsrommet mellom klokken 12 og 13.40, og medførte store utfordringer med å betale via betalingsterminaler i norske butikker.

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på problemet, mener Nets å ha jobbet målrettet og med med fullt mannskap for å løse feilen, skriver Pedersen i en e-post til TV 2.

KORTTRØBEL: Kortterminalen tok mandag formiddag ikke imot noen betalinger. Foto: Kristin Grønning / TV 2

På spørsmål om hvordan selskapet planlegger å følge opp feilen, svarer Pedersen:

– Vi evaluerer alltid våre prosesser når vi opplever driftsforstyrrelser. Når det gjelder dagens aktuelle hendelse vil vi se på våre prosedyrer og hvordan vi kan forbedre dem.

Pedersen kan ikke garantere at feilen ikke kan gjenta seg. Likevel understreker han at de alltid jobber målrettet om å løse driftsforstyrrelser så hurtig som mulig.