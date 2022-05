Brann vartet opp med festfotball: – Bedre reklame finnes ikke

Brann 3-0 Sandnes Ulf

Fotballens festdag, 16.750 supportere på et fullsatt Brann Stadion, strålende sol og toppkamp i Obos-ligaen.

Rammen var satt for en heidundrende fotballfest i Bergen, og det skulle det virkelig bli for dem med hjerte i Brann.

Scoringer fra Frederik Børsting og Mathias Rasmussen før ti minutter var spilt ga Brann en drømmeåpning på kampen. Med kvarteret igjen punkterte Niklas Castro, og bergenserne kunne gå glisende hjem.

– Ufattelig viktig og deilig seier for Brann og Horneland. Om de ikke hadde vunnet idag hadde forspranget opp til spesielt Mjøndalen allerede begynt å bli ubehagelig, så det betyr så mye på alle måter, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Han roser også klubbens supportere og mener at de fortjente en slik opplevelse.

– Også er det noe med at, i en tid hvor det har blitt klaget over lite folk på kamper, når Brann klarer å fylle opp Stadion, det at de klarer å gi alle de 16 000 fremmøtte en festforestilling. Bedre reklame for Brann finnes det ikke, sier Amankwah, og legger til:

– Endelig får et fantastisk publikum i Bergen ikke bare et resultat, men også en prestasjon de fortjener på hjemmebane!

Saken oppdateres med reaksjoner og høydepunkter!

UTSOLGT: Bergensere møtte opp i hopetall for å se Branns første hjemmeseier for sesongen. Foto: Bjørnar Morønning

Drømmeåpning etter Rasmussen-show

Etter to uavgjortkamper så langt på hjemmebane, var det tydelig at de røde ønsket å gi hjemmepublikumet en seier mot Sandnes Ulf. De røde gikk ut i hundre fra start.

En utsøkt pasning fra Mathias Rasmussen fant Frederik Børsting i kampens sjette minutt. Dansken dunket Brann i føringen på lekkert vis.

Rasmussen, som var tilbake fra karantene etter hans røde kort mot Sogndal, var tydelig i lekent humør. Lyngdølen byttet rolle fra servitør til målscorer da han fra utsiden av sekstenmeteren hamret ballen i mål til øredøvende jubel. 2-0 før ti minutter var spilt.

HERJET: Mathias Rasmussen noterte seg for både mål og målgivende før ti minutter var spilt på Brann Stadion. Foto: Bjørnar Morønning

Like etter drømmeåpningen var Rasmussen uhyre nære hans andre og Branns tredje, men forsøket fra langt hold gikk i tverrligger og over.

Brann fortsatt å trøkke på for flere scoringer mot et tamt Sandnes Ulf. Aune Heggebø var nære like før pause, men spissen var for sein på et innlegg på tvers av boksen før kraftpluggen brente en stor sjanse like etter. 2-0 til pause og trampeklapp på Brann Stadion.

Castro-scoring

Heggebø brente enda en stor sjanse, satt opp av Niklas Jensen Wassberg, med tjue minutter igjen.

Det skulle imidlertid bli mer Brann-jubel kvarteret før slutt. Sivert Heltne Nilsen fant Niklas Castro ledig i boksen. Norsk-chileneren var iskald alene med keeper og satte inn 3-0 foran Store Stå. Kampen var punktert.