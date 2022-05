Fra tung start til suksess: – Trodde jeg skulle komme rett inn på laget

31. januar i år meldte Emil Bohinen overgang fra den russiske storklubben CSKA Moskva til den søritalienske klubben Salernitana, som hadde rykket opp til Serie A for første gang på 20 år. De utvidet spillerstallen med ti nye spillere rundt årsskiftet og den norske midtbanespilleren var en av dem.

Overgangen var stor fra Moskva med 15 millioner innbyggere, til småbyen Salerno ved Middelhavet.

– Klimaet er fantastisk. Menneskene er varmere og mer åpne her enn i Russland, men starten ble likevel mye tøffere enn jeg hadde trodd, betror han seg til TV 2 fra sin egen leilighet med utsyn over Middelhavet og Amalfikysten.

– Jeg trodde jeg skulle komme rett inn på laget, men måtte virkelig kjempe hardt for å få tillit. Det er en tøff kultur her, og italiensk fotball er veldig kynisk. Det er mye taktikk. Jeg har måttet lære meg en annen type mentalitet, en annen type fotball. Da jeg endelig fikk tillit og kom med i lagets førsteellever, har det bare gått en vei – oppover, sier Bohinen.

Det har virkelig vært en suksesshistorie - siden Emil Bohinen begynte å spille fast på laget har ikke Salernitana tapt en eneste kamp. Et lag som var avskrevet har gjennomgått en liten revolusjon i positiv retning, og mange trekker frem Bohinen som viktig i denne utviklingen.

Salernitana kan likevel rykke ned når Serie A avgjøres søndag kveld. De har to poeng ned til Cagliari på nedrykksplass. Med seier hjemme mot Udinese er de uansett sikret ny kontrakt.

– Han har virkelig imponert

Journalist Alfonso Maria Avagliano har fulgt utviklingen til Bohinen tett, han har også intervjuet pappa Lars Bohinen i forbindelse med en avisartikkel tidligere i år.

SUKSESS: Med Emil Bohinen i startelleveren har Salernitana herjet. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni

– Emil Bohinen har virkelig imponert både oss journalister og Salernitanas lidenskapelige supportere. Etter de to første kampene han spilte, hadde supporterne allerede trykket ham til sitt bryst, sier Avagliano til TV2 og utdyper:

ROS: Alfonso Maria Avagliano har latt seg imponere av det norske stjerneskuddet. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni

– Han er en komplett midtbanespiller, lynkjapp med presise pasninger og har en svært god evne til å lese spillet. Jeg er også imponert over roen han viser, over karakterstyrken hans.

Michele fra supportergruppen er også full av lovord om Bohinen.

Michele har latt seg imponere av Bohinen Foto: Elisabeth Knapstad Angioni

– Han er ung og fersk. Italiensk fotball er en tøff verden, kynisk og nådeløs, men Bohinen fant seg til rette raskt og på banen har han vist sitt unike talent som fotballspiller gang på gang. Etter seieren mot Venezia gikk Bohinen ned i knestående med blikket løftet mot himmelen – da tenkte jeg: Denne nordmannen spiller med hjertet. Han bryr seg virkelig om Salernitana. Han er et av de beste kjøpene Salernitana har gjort. Vi håper han blir hos oss, sier Michele.

Drømmer om Champions League

Bohinen selv er fornøyd med å spille i Serie A og ønsker å gi alt for å redde plassen til Salernitana, men understreker at han ikke er mettet der han er. Han vil videre. Han vil nå høyere mål.

– Jeg ønsker å spille på et topplag i Europa. Jeg drømmer om Champions League og det norske landslaget. Det er vanskelig ikke å ha det i bakhodet når man går på jobb for å si det sånn, sier han med et lurt smil og legger til:

– Jeg håper virkelig å kunne være med å kvalifisere det norske landslaget til et stort mesterskap i fremtiden. Det har vært en drøm siden jeg var liten.

Mens han i Russland følte seg isolert med Covid og visumplikt for besøkende, er det mye lettere i Italia.

– Folk er ikke vanskelige å be for å komme hit på besøk. Særlig pappa, han kommer hele tiden, også uten å være invitert, forteller Bohinen.

– Pappa er veldig glad i Italia, og hadde en hemmelig drøm om å spille i italiensk fotball, så nå lever han drømmen sin litt gjennom meg på et vis.

At støtten fra pappa Lars Bohinen har vært viktig er det ingen tvil om.

– Han har alltid støttet meg, gitt råd og veiledning. Det har vært viktig, kanskje spesielt de par siste årene. Selv om jeg nå opplever at jeg står støtt på egne bein og har fått såpass mye erfaring at jeg vet hva jeg vil og hvor jeg ønsker å rette fokuset fremover. Jeg lever en drøm nå og spiller i en av Europas toppserier, men dette er bare begynnelsen. En ting er helt sikkert – det blir spennende tider fremover, understreker Bohinen.