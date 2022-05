Norge tapte viktig VM-kamp – en spiller ble sendt i garderoben

Norge slo tilbake, men så ble Ludvig Hoff sendt i dusjen. Da begynte problemene for det norske landslaget.

Latvia - Norge 3-2

Mandag sto en godbit på programmet i Ishockey-VM. Styrkeforholdet mellom Latvia og Norge var vanskelig å bli klok på før kampstart mandag.

Latvierne tapte de to første kampene i mesterskapet, men det var på ingen måte en nedbrutt gjeng som skulle møte Norge. De tok ledelsen mot hockeystormakten Finland og ga finnene kamp helt inn.

Norge tapte til sammenligning 5-0 mot vertsnasjonen. Søndag kollapset de mot Storbritannia og måtte til straffeslag for å sikre seieren.

Latvia fikk favorittstempelet før pucken ble droppet i Nokia Arena.

Norsk seier ville gi håp om kvartfinaleplass. Ved tap ville Norge måtte kjempe for å unngå nedrykk.

Etter nervepirrende sluttminutter, måtte Norge gi tapt. Nå blir trolig resten av VM en kamp for å unngå nedrykk.

– Vi er litt skuffet, selvfølgelig. Men samtidig føler jeg at vi gjør at vi kan for å vinne i dag. Vi hadde fortjent i hvert fall å få med oss noen poeng, mener Andreas Martinsen.

– Det er utvisninger som ødelegger. Det er den lille perioden på fem minutter i andre periode som straffer oss. Vi har mer enn nok sjanser til å vinne matchen. Fortsetter vi å spille sånn, kommer vi til å ta flere poeng her i VM, sier 31-åringen til TV 2.

Sen scoring

Martin Rønnild kom tidlig til en god mulighet. Storhamar-spilleren fikk skutt fra en posisjon rett foran Latvias mål, men pucken passerte utenfor.

Latvia var det ledende laget de neste minuttene. Med 14.53 igjen av perioden fikk Andreas Martinsen to minutter utvisning for hekting.

I overtallet prøvde rødkledde seg med flere skudd mot Norges mål. Henrik Haukeland var der han skulle og Norge sto imot.

Norge seg da de ble fulltallige. Mattias Nørstebø og Ludvig Hoff testet Elvis Merzlikins i Latvias mål.

Hoff måtte kort tid etterpå sette seg for det dommerne mente var høy kølle. Det var det, men det var Kristian Jakobsson som egentlig var synderen.

Latvia presset på i overtall og var svært nære scoring. En puck som fikk en retningsforandring fikk publikum til å holde pusten, men Haukeland og de andre norske spillerne kunne lettet se at den forsvant på utsiden av målet.

Norge slet med å få kontroll på pucken og Latvia trykket de norske spillerne tilbake på isen. Haukeland ble flere ganger avgjørende. Ved en kaotisk situasjon foran Norges mål fikk han hjelp av Nørstebø, som fikk ryddet bort pucken.

Det var noe kaotisk over det norske spillet og latvierne kom enkelt frem til mange gode muligheter.

Med 05.56 igjen av perioden kom scoringen. Haukeland rakk ikke bort da Ronalds Kenins på elegant vis fant sin landsmann Rodrigo Abols på bakerste stolpe. Han styrte enkelt inn 1-0. En fortjent latvisk ledelse!

To minutter senere måtte Hoff igjen sette seg. Denne gang for roughing.

UTLIGNING: Mats Rosseli Olsen var iskald da han fikk muligheten til å utligne på slutten av første periode. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Nøyaktig to spilleminutter senere hoppet Hoff ut av boksen og fikk pucken. Han spilte videre til Daniel Rokseth som fikk dyttet videre til Mats Rosseli Olsen. Sverige-proffen var iskald da han fikk muligheten. 1-1.

Flere scoringer ble det ikke. Latvia var det beste laget i en periode hvor Norge tre ganger var i undertall.

Avgjørende dommeravgjørelser

Andre periode var kun 15 sekunder gammel da Emil Lilleberg var uheldig og smalt pucken midt i ansiktet til Kristaps Roberts Zile. Han ble liggende en kort periode på isen før han for egen maskin fikk satt seg på benken. Det så vondt ut.

To minutter senere hadde lagene en kjempesjanse hver. Først forsvant pucken mellom beina på Haukeland, men heldigvis for de norske var ingen latviere klare på bakerste stolpe til å pirke sitt land i føringen.

Sekunder senere var Merzlikins enorm i Latvia-buret da han fikk kastet ut et bein på Jakobssons avslutning. Der hadde Sparta-spilleren en kjempesjanse til å sende Norge i ledelsen.

FORNØYD: En latvisk supporter poserer for kamera. Han hadde god grunn til å være fornøyd med sitt lands midtperiode. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

I minuttet som fulgte fikk han to gode muligheter til, men skarpskytteren som er født i Sverige, manglet den presisjonen vi i Fjordkraft-ligaen har sett at han normalt har.

Etter en periode med norsk dominans, så det plutselig veldig mørkt ut. Dommeren viste ut både Hoff og Mathias Trettenes. Dommerne måtte ut og vurdere det igjen ved å se på video.

Det endte ikke slik Norge ønsket. Ludvig Hoff fikk 5 + 20 minutter straff og tuslet med det i dusjen. Trettenes måtte bli sittende i to minutter.

På reprisen kan vi se at Hoff taklet en latvier bakfra. Nordmannen så ut til å ha mistet balansen da han kom skliende.

Da gikk det nesten som det måtte med to mann mindre. Latvia scoret få sekunder senere. Nikolajs Jelisejevs ladet børsa og feide inn 2-1.

Mandagens "hjemmelag" fortsatte naturlig nok å dominere spillet og Haukeland hadde mer enn nok å jobbe med, men med oppofrende forsvarsspill og godt keeperspill holdt Norge unna den resterende delen av undertallsperioden.

LANGT NEDE: De norske landslagsspillerne hang med hodet da Latvia økte ledelsen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Det holdt ikke lenge. Med syv minutter igjen av midtperioden overlistet Roberts Bukarts den norske målvakten med et skudd fra skrått hold. 3-1. Vonde norske minutter.

Ken André Olimb og Martin Røymark fikk gode skuddmuligheter, men pucken ville ikke i mål.

Karlis Cukste fikk før periodeslutt en god mulighet til å sette 4-1, men Haukeland reddet.

Tente håpet

Etter at Latvia-keeper Elvis Merzlikins passende nok hadde "varmet opp" med noen dansebevegelser for kamera, var siste periode i gang. En periode hvor Norge måtte score minst to ganger.

Begge lag løsnet mange skudd i tredje periodes åpningsminutter. Spesielt nær scoring var Emil Lilleberg da han traff stolpen.

TRAFF BLINK: Max Krogdahl tente håpet for de norske spillerne. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Med 12.48 igjen av perioden jublet de norske spillerne vilt. Max Krogdahl tente håpet da han klinte pucken i mål. En befriende norsk scoring.

Inspirerte og motiverte av egen scoring så de norske spillerne ut til å ville mest i minuttene som fulgte.

Krogdahl fikk raskt muligheten til å score et til, men han traff ikke helt som han skulle. Det gjorde heller ikke Brekke Henriksen da han ga seg selv en god mulighet.

Norge kom til tre gode muligheter på kort tid, men alle gangene passerte pucken like på utsiden av Latvias mål.

De norske spillerne presset på for å få den nødvendige scoringen. Latvia klarte ikke å etablere noe spill.

Mathis Olimb, Andreas Klavestad og Michael Haga banket alle tre til, men fikk ikke pucken over linja.

Så fikk Norge sitt første overtall i kampen. Heller ikke der klarte de å få pucken i mål.

Trettenes og Ken André Olimb var blant spillerne som prøvde seg i sluttminuttene, uten å lykkes.

Andreas Martinsen Ronalds Kenins og måtte se de siste 52 sekundene fra siden etter en slåsskamp.

Det endte 3-2. Den tunge midtperioden ble avgjørende.