Lover bistå hvis Sverige og Finland blir utsatt for angrep

Mandag bekreftet Sveriges statsminister Magdalena Andersson at de har besluttet å søke medlemskap i Nato.

Avgjørelsen ble tatt i etterkant av en debatt om Nato-spørsmålet i Riksdagen.

– Det fins mye i Sverige som er verdt å forsvare, og Sverige forsvares best i Nato, understreket Andersson.

– Klare til å bistå

At Sverige og Finland nå ser ut til å bli en del av Nato, blir godt mottatt av Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

– Finland og Sveriges sikkerhet er viktig for vår sikkerhet. Sammen med Danmark og Island, er Norge klare til å bistå med alle nødvendige midler hvis våre nordiske naboer blir utsatt for et angrep før de formelt blir Nato-medlemmer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

VIKTIG: At Sverige og Finland blir en del av Nato er viktig for Norges sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Statsministeren sier at dette er et tidsskille for det nordiske samarbeidet.

– Fra norsk side ønsker vi Finland og Sveriges søknader velkommen. Vi deler deres verdier, og har en lang felles historie. I dag er det noe som forenes når de to landene vil inn i et sikkerhetsfellesskap hvor Norge også deltar.

Støre sier Norge vil gjøre det de kan for å sikre en rask prosess.

– Vi har håp om at Norge kan ratifisere Finland og Sverige som Nato-medlemmer svært raskt, sier han.

Statsministeren sier det nå ligger an til at beslutningen er tatt i god tid før sommeren.

– Norden truer ingen

Statsministeren understreker at Norges to nordiske naboer allerede oppfyller kravene for å bli medlem av forsvarsalliansen. Og Støre er klar på at Norge, Danmark og Island støtter Sverige og Finland fullt ut når de nå søker Nato-medlemskap.

– Sverige og Finland har rett til å søke om medlemskap i NATO uten forsøk på innblanding utenifra. Norden truer ingen og vil fortsatt være en region for lav spenning, som ønsker å leve i fred med sine naboer, sier Støre.

FORTGANG: Statsministeren er tydelig på at Norge vil gjøre det de kan for fortgang i prosessen ved å godkjenne Sverige og Finlands Nato-søknader. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

At Sverige og Finland nå ser ut til å bli en del av Nato, er en direkte konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina.

President Vladimir Putin sier at det ikke nødvendigvis er et problem i seg selv at de to nordiske landene blir Nato-medlemmer.

Slår tilbake

Men han advarer mot konsekvensene dersom Nato øker sin militære infrastruktur i Sverige og Finland.

– Dette vil absolutt provosere fram en reaksjon fra oss, sa han mandag i et TV-sendt møte i Den kollektive sikkerhetspakten, en russisk-ledet militærallianse.

Støre sier at de har fått med seg Putins uttalelser.

Hør hva utenriksminister Anniken Huitfeldt sier om den mulige Nato-utvidelsen:

Huitfeldt: – En solidaritetserklæring

– De er ikke uventet. Men det er Sverige og Finlands rett til å søke medlemskap i Nato, og det er vår rett som nabo å gi uttrykk for at om noen skulle true eller på noen måte angripe dem, så berøres vi av det, og vi kommer til å stille opp for å motvirke det, sier statsministeren.

– Svært gode nyheter

Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier dette er svært gode nyheter for Sverige og Finland.

– At NATO utvides østover må Russland takke seg selv for. Høyre har hele tiden ment at et større NATO i nord vil være en styrke for regional sikkerhet i Norden og for vår forsvarsevne, sier Solberg til TV 2.

Høyre-lederen sier i likhet med Støre at det er viktig at prosessen nå går raskt.

– Norge og de andre nordiske landene må være de første til å ratifisere medlemskapene. Frem til det, må Norge aktivt delta i de nødvendige sikkerhetsarrangementene for landene.