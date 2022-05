Dette er Daniel Kvammen livredd for på 17. mai

Artisten Daniel Kvammen (34) beskriver 17. mai som årets beste dag, med en fantastisk festdag av hvem vi er som nasjon og folk.

– Det er en gledes dag over fellesskapet vårt, en fantastisk festdag av hvem vi er som nasjon og folk, beskriver han.

Én annen del av fellesskapet, som er godt synlig på nasjonaldagen, er nasjonaldrakten mange bærer på 17. mai. Selv eier ikke Kvammen egen bunad.

– Det eneste mamma har mast på meg hele livet mitt, er at jeg skal få meg bunad. Jeg har hatt eget budsjett til det i alle år, og har til og med kjøpt søljene, men mamma mener jeg bør legge på meg litt før jeg kjøper den, sier 34-åringen lattermildt.

– Jeg er livredd

I år har artisten lånt seg bunad, blant annet fordi han skal synge nasjonalsangen på God 17. mai Norge sin sending. Men det er ikke hallingbunad, som hallingdølen egentlig skulle båret.

– Den er fra Vest-Telemark og veldig lik hallingbunaden. Jeg har ikke turt å si det til mamma ennå, og tenk hva Odd Nordstoga, som er fra Vest-Telemark, kommer til å si, bryter han ut.

Men det er ikke dem Kvammen frykter mest, det er bunadspolitiet:

– Jeg er livredd, sier han og fortsetter:

– Dette mener jeg helt oppriktig: Jeg skjønner ikke dette med at det er så mye «rett og galt» rundt bunaden. At vi skal bruke et felles nasjonalsymbol til å skape distanse mellom folk er for meg veldig rart. Om folk med forskjellig bakgrunn vil ta del i bruken. Være stolt og symbolisere felleskap her i landet gjennnom nasjonaldrakten så er jo det bare helt rått.

GULLRUTEN: Daniel Kvammen deltok i årets sesong av Kompani Lauritzen, som vant Gullruten for beste konkurransedrevne reality. Foto: Annika Byrde / NTB

Kvammen mener vi må huske at bunaden var et bruks- og penplagg forbeholdt til å brukes.

– Det verste som kan skje er at jo folk bruker plagget, og har det skikkelig fint på 17. mai! Verden utvikler seg og ting går fremover. Ja, til mangfold og felleskap, sier han kontant.

Allikevel har artisten planer om å kjøpe egen bunad etter denne 17. mai-feiringen.

– Man får litt tro på nasjonen på en slik dag

Majoriteten skal feire nasjonaldagen sammen med noen, men Daniel Kvammen ber om at man ikke glemmer dem som er alene og er ensomme, slik 34-åringen selv har vært åpen om tidligere.

– Man vet aldri om folk er alene. Derfor må vi ta vare på hverandre og inkludere.

Artisten oppfordrer alle til å ta vare på både kjente og ukjente i folkemengdene. Folk som er alene i gatene på skolene eller naboen.

– De er jo ekstra vondt å være alene på 17. mai. Imidlertid er jo det unike med denne dagen, i motsetning til alle andre høytider der man ofte innendørs med sin egen familie, at man kan gå ut og treffe folk overalt på 17. mai. Det er en folkefest man kan ta del i. Denne dagen er jo den mest sosiale dagen vi har, sier Kvammen og legger til:

– Det er ikke bare-bare for dem som er alene, men det er jo «17. styrke». Det er en inkluderende dag. Alt ligger til rette for å ta vare på hverandre. Man får litt tro på nasjonen på en slik dag.