Blodprøven til Espen Andersen Bråthen var ren

Etter drapene tok politiet flere prøver av drapstiltalte Espen Andersen Bråthen (38). Prøvene viser at han verken var ruset eller på andre måter påvirket den 13. oktober i fjor.

Det får TV 2 opplyst.

Påtalemyndigheten vil i retten legge frem en blodprøve og en såkalt toksikologisk hårprøve som bekrefter at Bråthen ikke var påvirket av noen rus- eller legemidler da han drepte fem mennesker i Hyttegata.

De rettsoppnevnte sakkyndige som har undersøkt tiltaltes psykiske helse, har enstemmig konkludert med at han led av en psykisk lidelse da han begikk drapene.

TYDELIGE SPOR: En av pilene til Espen Andersen Bråthen (38) ble stående i veggen rett over gata fra Coop Extra. Foto: Lars Nyland / TV 2

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sier at han erkjenner å ha gjort det han er tiltalt for. Han ønsker ikke å gå inn på hva Bråthen kommer til å forklare i retten.

Fem ble drept

Onsdag begynner rettssaken etter tragedien som rammet Kongsberg 13. oktober i fjor.

Det hele startet da Bråthen litt over klokken 18 gikk inn på Coop Extra på Nytorget på Vestsiden i byen og begynte å skyte mot tilfeldige folk med pil og bue.

STOR AKSJON: Det var mye politifolk på og rundt Coop Extra-butikken onsdag 13. oktober i fjor. Foto: Erik Edland / TV 2

Derfra gikk han ned til Hyttegata noen hundre meter unna, der han gikk løs på tilfeldige med kniv.

Fem personer ble drept i angrepet: Andrea Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78), Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75).

En måned i retten

Det fremkommer av tiltalen at Bråthen stakk dem flere ganger med kniv, og at de alle døde etter kort tid. Ifølge tiltalen skjedde alle drapene innen en tidsramme på omtrent 20 minutter.

I tillegg til fem drap er Bråthen tiltalt for 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler. Han er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter.

Alle de elleve drapsforsøkene 38-åringen er tiltalt for, skjedde inne på Coop Extra-butikken hvor han skjøt rundt seg med pil og bue. Tre av de fornærmede ble truffet av piler, men ikke påført livstruende skader.

I tillegg til de drepte er det 26 fornærmede i saken.

Buskerud tingrett har satt av en måned til rettssaken.