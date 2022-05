Skogbrann ved Gardermoen

Nødetatene rykket mandag ut til et område i nærheten av Gardermoen etter varsel om skogbrann. – Under kontroll, sier brannvesenet.

SISTE: Brannen skal være under kontroll.

Mandag ettermiddag varsler 110-sentralen om en skogbrann i nærheten av Gardermoen.

– Vi har fått slukket alle åpne flammer, men det er fortsatt litt varme i bakken som vi skal få slukket, sier vaktleder Thomas Silva i Øst 100-sentralen til TV 2.

Selv om brannen er slukket, har brannvesenet fortsatt et skogbrannhelikopter og droner i bruk for å holde ekstra kontroll utover kvelden.

– Det dreier seg om et område på ca. 100 ganger 100 meter, sier Silva.

Han legger til at brannen har truet bebyggelsen fra to sider, men at det på nåværende tidspunkt er uklart om noen er blitt evakuert som følge av brannen.

– Det ser ut til at de har tilsynelatende kontroll på stedet siden alle åpne flammer er slukket, sier vaktlederen.

Brannvesenet fortsetter slukkingsarbeidet ut over ettermiddagen, men Silva sier den nære beliggenheten til flyplassen kan gjøre det vanskeligere for helikopteret.

– Det kan ta alt fra en til fem timer. Det er fremdeles uklart hvor lenge vi kommer til å holde på, sier han til TV 2 klokken 16.30.