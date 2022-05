Signhild varslet om seksuell trakassering: – Tragisk at det har forekommet flere slike hendelser

TV 2 fortalte i helgen om en kvinne som var 18 år og deltok på kurshelg med Senterpartiets ungdomsorganisasjon. Hun ble med på rommet for å snakke, men ble ifølge kvinnen i stedet utsatt for sterkt sexpress av en betydelig eldre mann.

Tidligere fylkesleder i Senterungdommen i Vest-Agder og Oslo, Signhild Stave Samuelsen, stod samtidig åpent fram med at hun i 2018 varslet generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet om seksuell trakassering i partisammenheng noen år tidligere.

FORESLÅR ENDRINGER: Leder av Senterkvinnene Wenche Skallerud. Foto: Foto: Ragne Lysaker / Senterpartiet

– Det er tragisk at det har forekommet flere slike hendelser tilbake i tid, og jeg håper nå at alle tillitsvalgte er tydelige på hva som er akseptabel atferd og følger de etiske retningslinjene, sier leder i Senterkvinnene, Wenche Skallerud til TV 2.

Hun roser Samuelsen for å stå fram og vise at det nytter å varsle.

– Hun har gjort det hun skulle, hun varslet til generalsekretæren, og det ble gitt en reaksjon. Det er veldig bra at det kommer et eksempel på at det nytter å varsle, og at man kan komme seg videre i partiet.

– Hver hendelse er en for mye. Det er trist at det har skjedd, understreker Skallerud.

Glattet over metoo

Samuelsen, som har hatt sentrale verv i Senterpartiet i snart 20 år, er glad for at reaksjonene hun har fått direkte til seg etter at hun stod fram, er positive.

– For meg har det vært viktig å være åpen om at det kan være en god prosess å si ifra selv om man kan grue seg fordi man «blottlegger» seg. Jeg håper det kan bidra til at flere tar mot til seg og varsler, sier hun.

TV 2 har hatt samtaler med 70 personer som var tillitsvalgte eller aktive i Senterungdommen i perioden 2005 til 2020.

Fire av dem fortalte om konkrete tilfeller av upassende adferd med skjevt maktforhold, mens tre andre fortalte anonymt om det de mener var upassende episoder.

Samuelsen fortalte TV 2 at hun i likhet med andre i partiet tidligere har vært med på å glatte over upassende hendelser, med skjevt maktforhold.

– Jeg har foretatt en selvransakelse og må innrømme at jeg har vært med på å glatte over med at «ja, ja, han har drukket og blir ufin i fylla».

Mener Sp må vurdere alkoholregler

Flere av de 70 som TV 2 snakket med reagerte på at alkohol har vært lett tilgjengelig på ulike arrangement, også der mindreårige har deltatt, som på Senterungdommens «Vårslepp» og landsmøter.

– Jeg tror alle bør gå i seg selv og reflektere over mye alkohol som skal tillates. Alkohol kan være med på å flytte grenser, sier Skallerud.

Hun understreker at hun personlig ikke har deltatt på Vårslepp eller andre partiarrangementer der festing med mye alkohol har fått negative følger.

Men lederen for Senterkvinnene mener det er grunn til å se nærmere på reglene for å nyte alkohol for alle organisasjoner, også Senterpartiet.

– At noen glemmer grenser og regler er selvsagt ingen unnskyldning uansett, sier hun.

Bred støtte til endring

Grenseoverskridende adferd og seksuell trakassering ble tema i Senterpartiet, da Hilde Lengali gikk åpent ut i TV 2 og fortalte om at hun hadde varslet mot tidligere Sp-leder Odd Roger Enoksen.

Enoksen måtte gå av en uke senere da VG skrev om at han som statsråd i Stoltenberg II-regjeringen hadde en seksuell relasjon til en ung kvinne.

Nå diskuterer partiet en revidering av varslingsinstituttet. Senterkvinnene krever at en kvinne skal være med på å håndtere varsler i partiet.

Skallerud venter at det blir fullt gjennomslag for dette.

– Senterkvinnenes krav om et nytt varslingsinstitutt ser ut til å få bred støtte når dette skal behandles i sentralstyret i juni og deretter vedtas i landsstyremøtet i oktober, sier hun.

ÅPEN FOR ENDRINGER: Generalsekretær Knut M. Olsen er ikke avvisende til forslaget fra Senterkvinnene om at flere, og da også en kvinne, bør behandle varsler i partiet. Foto: Terje Pedersen/NTB

Venter endringer etter innspill

Generalsekretær Knut M. Olsen understreker at Senterpartiet er opptatt av å ha et regelverk og håndtering av varsler som til enhver tid best mulig ivaretar de som varsler, og de det blir varslet imot, og en bevissthet om regelverket som er mest mulig forebyggende.

Han er i et skriftlig svar til TV 2 tidligere vært åpen for forslaget fra Senterkvinnene om at flere, og da også en kvinne, bør behandle varsler i partiet.

«Det viktigste er at uønskede hendelser ikke skjer.», skriver generalsekretæren.

Og legger til:

«Det er derfor naturlig at det over tid gjøres endringer i regelverket basert på erfaringer og innspill, slik som det som nå er kommet fra Senterkvinnene.»