De ti mest sjokkerende øyeblikkene i rettssaken mellom Depp og Heard

Millioner av mennesker følger daglig med på direktesendingen fra rettssaken mellom Amber Heard og Johnny Depp. Der får de førstehånds inngående fortellinger om sex, vold, dop og vill krangling i det kortvarige ekteskapet som varte fra 2015 - 2016.

Ekteskapet havarerte på spektakulært vis, og nå må de fortelle alle detaljer for åpen mikrofon.

Beskyldningene hagler fra begge sider, og begge har sine støttespillere. Allikevel er det flest som ytrer støtte til Johnny Depp, og fanskaren vokser dag for dag.

Det er rettsakens femte uke. Amber Heard fortsetter sitt vitnemål, og mandag fortalte hun at eksmannen hallusinerte og snakket med mennesker som ikke var tilstede. Det ble også vist en video av Depp som på en aggressiv måte heller seg et glass vin og spør om Heard vil se «galskap»:

Heard har enda ikke blitt krysseksaminert av Depps' advokater, men det vil trolig skje i løpet av denne uka.

Motstridende narrativer

Først ut i vitneboksen var Johnny Depp. Han forklarte seg i tre dager om store rusproblemer hos dem begge, men nektet for å noen gang ha slått en kvinne.

Han hevdet imidlertid at Amber Heard slo ham ofte og kritiserte ham for den minste ting. Når det var Heards tur var historien en helt annen. Hun beskrev en mann som kunne bli et ugjenkjennelig monster.

Her er ti av de mest oppsiktsvekkende påstandene i retten:

Depp fortalte detaljert om en gang Heard kastet to vodkaflasker mot ham, noe som resulterte i at han mistet en bit av fingertuppen. Han skal ha skrevet på veggene med sitt eget blod etterpå. Det er spilt av flere lydklipp av Heard og Depp som krangler. I klippene høres grove skjellsord, og også Heard som innrømmer at hun slo Depp. Depp hevder han ofte måtte gjemme seg på badet for å komme unna utskjelling og vold. Depp har forklart seg om kvelden han skjønte ekteskapet var over. Han hevdet Heard og en annen person kastet avføring i sengen hans. Heard avviser dette og sier det var hunden deres som hadde gjort fra seg fordi den ble dårlig i magen etter å ha spist cannabis ved et uhell. Depp fortalte at han hadde tatt dop med Marilyn Manson. De drakk sammen, og hadde tatt kokain sammen noen ganger. Manson har flere ganger blitt anklaget for kvinnemishandling. Heard beskrev hennes første møte med Depp som uvanlig og fantastisk. Hun var 22 år og de to møttes under en audition. Depp var nesten dobbelt så gammel som henne, men de fant fellesskap i bøker, musikk og poesi. Heard hevder Depp kunne bli til et monster. Når han ruset seg kunne han sovne i sitt eget oppkast, miste kontroll over kroppen, og andre, inkluderte henne, måtte vasket etter ham. Når han ble edru takket han henne for å ha reddet livet hans. Heard har lagt fram bilder av blåmerker hun hevder stammer fra slag eller annen type vold. Hun har også fortalt at Depp sa han skulle drepe henne under en ferie med barna hans i 2013. Heard hevder Depp undersøkte hulrom på kroppen hennes da han trodde hun hadde gjemt kokainen hans. – Jeg sto bare der mens han puttet fingrene inn i meg, beskrev hun. Heard forteller at første gang hun slo Depp var etter at han framsto som truende overfor lillesøsteren hennes i en konfrontasjon. – Det var første gang jeg slo ham. Jeg slo ham midt i ansiktet, sa hun.

Siden Amber Heard satt seg i vitneboksen 5. mai, har bilder og videoer av henne og eksmannen Jonny Depp sirkulert rundt som gøyale memes på TikTok og andre sosiale medier.

Problematisk harselas

Gråtkvalte ansiktsuttrykk redigeres, loopes og slowes til tusenvis av videoklipp. Noen av dem har flere millioner visninger. Vitnemål om vold og voldtekt blir parodiert og latterliggjort.

Johnny Depp får mye støtte. Utenfor rettssalen står fans med plakater med påskrift: #Mentoo - et ordspill for å få fokus på menn som lever med voldelige kvinner.

Grensen mellom åpen rett og underholdning har blitt utvisket, noe mange mener kan ha uheldige konsekvenser.

– Dette kan ha en ødeleggende effekt på folk uansett kjønn som prøver å komme seg ut av en voldelig situasjon, sier Ruth Glenn som leder en organisasjon som kjemper mot vold i nære relasjoner, til MSNBC

– Hvis jeg hadde vært et offer og så hvordan dette harseleres med hadde jeg blitt redd for at det samme kunne skjedd med meg, sier hun.

Johnny Depp har saksøkt sin ekskone for ærekrenkelser etter en artikkel hun skrev hvor hun omtalte seg selv som offer for vold i nære relasjoner. Depp krever 50 millioner dollar i erstatning. Heard har gått til motsøksmål og krever 100 millioner dollar i erstatning.