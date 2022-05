«The Voice»-Jørgen om kjæresten: – Trygg grunn

Etter Jørgen Dahl Moe (25) sin blindaudition, som nå er sett av over tre millioner, ble det spådd at han var vinneren av «The Voice» 2022. Nå er han semifinalist.

Ser man i kommentarfeltene på YouTube er det folk fra hele verden som hyller hans opptredener.

Et tilfeldig utvalgt lyder:

«Når Jørgen synger blir resten av verden stille for meg», og: «han kunne ha sunget om vaskemiddel og jeg ville fortsatt lyttet til ham».

Også en rekke kjendiser har lagt sin elsk på den unge musikeren. Blant andre sangerne Hanne Krogh, Maria Mena og komiker Rasmus Wold. Sistnevnte har på Instagram uttrykt sin begeistring for skjortene Moe har brukt på TV-sendingene.

– Jeg er veldig glad i klær. Jeg har ikke så mye spenn og sånn, og tanken min var å gjøre det jeg får til, både musikalsk og i klesveien. Da er det ekstremt hyggelig at noen «kicker» på det, sier Moe.

MGP-STJERNE: Jørgen trådte inn i rampelyset som 13-åring, da han i 2009 gikk av med seieren i MGPjr. Foto: Martin Habbestad

Overser favorittstempelet

Å ha et favorittstempel er ikke nødvendigvis en drømmesituasjon, men Moe er klar på at det heller ikke er et fokus for ham.

– Jeg tror jeg har vært ganske god på å distansere meg fra sånt, litt bevisst, selvfølgelig. Det er jo egentlig bare veldig hyggelig, men jeg tror at hvis jeg lar det synke ordentlig inn, så klarer jeg ikke å gjøre det jeg skal.

– Det må være rart å bli stemplet som en favoritt så tidlig i konkurransen?

– Jeg synes det er rart hele greia, konseptet å konkurrere med musikk synes jeg bare er rart. Men selvfølgelig, alle gode tilbakemeldinger er hyggelige.

Samboer og støttespiller

I likhet med sin mentor Ina Wroldsen, så er han fra Sandefjord, nærmere bestemt Andebu.

– Ina er veldig kul i seg selv. Hun er inspirerende, brutal og ærlig, og det liker jeg litt. Hun er en fin støttespiller.

«THE VOICE-DUO»: Deltager Jørgen Dahl Moe og mentor Ina Wroldsen. Foto: TV 2

Også hjemme har han en viktig støttespiller. I snart åtte år har han vært sammen med kjæresten, forteller Moe, som ikke er altfor glad i å dele om privatlivet.

Det vi får vite er at hun er fra Østlandet og at de bor sammen. 25-åringen sier at grunnet mye jobbing er ikke samboeren med på direktesendingene.

– Jeg synes egentlig det er ganske digg å være alene der, erkjenner han.

– Har du fått mye støtte fra henne under «The Voice»?

– Ja, det vil jeg si jeg har. Det er jo på en måte ett sted å komme hjem til, som er liksom trygg grunn da. Så jeg synes det er helt fantastisk.

– Du har blitt et kjent navn i Norge, hva synes kjæresten din om det?

– Hahaha. Nei det, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig hun er stolt. Også er vi ganske gode på å bare ta det lungt og gjøre vanlige ting når vi er hjemme. Det er veldig veldig digg.

Kjipt å bli voksen

Han får mye oppmerksomhet på internett, men enn så lenge får han gå i fred i gatene. Skulle folk starte med å ta kontakt er det «i så fall hyggelig», synes Moe.

– Du har tidligere sagt at du ikke vil bli voksen. Er det noe spesielt du frykter med «voksenlivet»?

– Nei men det er jo mye gøyere å være ung, så hvorfor skal man ikke bare være det.

– Jeg har lært meg til å tenke at det sitter i hodet, og man er liksom ikke det tallet. Musikkmessig har man jo bare lyst til å fly rundt og leke, som det oppleves som, så lenge som mulig. Det er kjipt å si at man da er rundt 40-50 også flyr man kanskje rundt sånn enda. Men igjen, det går jo an, så hvorfor ikke.

– Livet ditt om fem år?

– Umulig. Men, jeg har jo på en måte i veldig mange år hatt ambisjoner og drømmer som jeg håper at jeg kan få til med musikken.