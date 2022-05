Espen Andersen Bråthen sendte SMS like før han angrep

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): Rettssaken mot drapsmannen Espen Andersen Bråthen (38) er i gang. Han erkjenner straffskyld for hele tiltalen.

– Vi håper han vil forklare seg så vi får svar på så mange spørsmål som mulig, sa statsadvokat Andreas Christiansen til TV 2 på vei inn i retten onsdag.

Etter å ha fått opplest den omfatende tiltalen, svarte Espen Andersen Bråthen at han erkjenner straffskyld for hele.

Han er tiltalt for 5 drap, 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler etter angrepene i Kongsberg 13. oktober i fjor.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Christiansen skal føre bevisene mot Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB

38-åringen er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter. Totalt er det 31 fornærmede i saken.

Alle handlingene skjedde innenfor et begrenset geografisk område i Kongsberg sentrum i løpet av 37 minutter.

Sendte SMS like før

I retten viser statsadvokaten kart som viser hvor Bråthen beveget seg fra hjemmet sitt i Kirkegata, til Coop og videre til Hyttegata der drapene fant sted.

Politiet mener tiltalte forlot leiligheten like etter klokken 18.00. I samme tidsrom sendte han en SMS for å sjekke kontoen sin. Telefonen lå igjen da han dro ut med bue, 60 pilkogger på festet rundt hoften i et belte.

Han hadde også med seg fire kniver. Bråthen hadde på seg en hvit singlet, grå bukser og sorte sokker.

– Han har i avhør sagt at hans formål var å drepe så mange som mulig, sier aktor Christiansen.

På vei opp til Coop-butikken møtte Bråthen en fremmed kvinne som var ferdig på jobb. Han løsnet to piler mot kvinnen rundt klokken 18.11. Videre gikk han inn i garasjeanlegget under matbutikken.

Der møtte han på to personer som hadde parkert bilen sin. Han skjøt også mot disse uten å treffe.



Begge løp inn i butikken mens Bråthen løper etter. I filmen, som har lyd, hører man 38-åringen brøler at folk skal legge seg ned mens han skyter piler.



– Sterkt avvikende sinnstilstand

Siden han ble pågrepet, har 38-åringen vært innlagt på Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus i Asker.

I februar konkluderte de tre sakkyndige enstemmig med at han trolig var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

I tiltalebeslutningen som kom i april, varsler påtalemyndigheten at de under rettssaken vil legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern for Bråthen.

I rettssalen onsdag morgen, møtte Bråthen opp i hvit t-skjorte. På dommerens spørsmål om yrkesbakgrunn. svarer 38-åringen at han er utdannet kokk.

– Hypotese fra første sekund

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sa da tiltalen ble klar at han hadde ventet at påtalemyndigheten ville komme fram til at hans klient var utilregnelig.

– Mer eller mindre fra første sekund i etterforskningen hadde politiet en hypotese om at dette dreide seg om psykisk sykdom. Det var raskt min oppfatning også. I tillegg har rettspsykiaterne konkludert på samme måte, sa Neumann.

Det er satt av fire og en halv uke til rettssaken.