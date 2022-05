Betalingstrøbbel dagen før 17. mai: – Det er jo krise

Blant de som har fått kjenne på betalingsproblemene er Bård Hoksrud. Han var på Dressmann XL i Skien for å kjøpe dress til 17. mai, da betalingssystemene plutselig sviktet.

– Det var ikke så problematisk for meg, men stakkars de som står i kassa. Det er de det er verst for, sier Hoksrud.

17. mai-dressen hadde han glemt igjen i Oslo, og finstasen stod i fare for å ryke da Frp-politikeren heller ikke fikk betalt for en ny dress.

TRØBBEL: Hoksrud la ut dette bildet på Instagram og roste de ansatte i butikken. Foto: Privat

– Det er jo krise når dette skjer, så man må bare prøve å finne på gode løsninger, sier Hoksrud, som selv har jobbet i dagligvare og kjenner til utfordringene.

– Klar for 17. mai

Men med god hjelp og godt humør fra butikkansatte fikk de ordnet en midlertidig løsning, så feiringen kan foregå på pyntet vis.

– De fikk ordnet det, så jeg er klar for 17. mai i morgen, og kan se pen ut, sier Hoksrud.

Også en annen kjent Frp-skikkelse fikk trøbbel da kortterminalene sviktet mandag.

Til Aftenposten forteller Carl I. Hagen at de tre vinflaskene han skulle handle ble redusert til én.

– Jeg hadde bare en 200-lapp med meg, forteller han til avisen.

– Mangler prosecco

Verre er det for de som har utsatt å handle inn det obligatoriske til tirsdagens champagne-frokost.

– Jeg skal feire 17. mai for første gang i morgen. Jeg mangler prosecco, for jeg har hørt at det er det man skal drikke til frokosten, sier svenske Alex Rockstrøm til TV 2.

LANGE KØER: Utenfor Vinmonopolet på Bergen Storsenter har køen hopet seg opp. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han var ikke klar over betalingsproblemene da han stilte seg i køen, men hadde heldigvis kontanter på lur.

Fikk ikke betalt

Men for de som heller ikke har handlet inn mat til frokosten, står problemene i kø. Heller ikke matbutikkene fått solgt varer via bankterminalen.

– Det var en del mer kø enn forventet. Jeg var her akkurat da systemet begynte å svikte, sier Kristine Sviggum til TV 2.

Hun forteller at det oppsto kaos p\u00e5 matbutikken på Bergen Storsenter da kortterminalene sviktet.

– Det var mange som ikke visste at ting var nede, så de handlet alt også fikk de ikke betalt, sier hun.