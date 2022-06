Nylig ble en helt ny generasjon av SUV-en Range Rover lansert. En ikonisk bil – som har vært med oss siden 1970. Den forrige generasjonen kom tilbake i 2012 – så det var på tide at den ble avløst.

Vi har også fått en ny generasjon av Range Rover Sport.

Nykommerne ser ikke så veldig annerledes ut. Men her har det skjedd mye under skallet.

Ikke minst er offroad-egenskapene spisset ytterligere – og de var virkelig i toppklasse fra før, også. Så her snakker vi ekstrem framkommelighet.

Og akkurat det har Range Rover valgt å demonstrere på en helt spesiell måte.

Verdens største

Nye Range Rover Sport ble nemlig fraktet til Island – nærmere bestemt til den enorme demningen Karahnjukar. Det er den største av denne typen i verden. Den er 198 meter høy og 700 meter bred.

I forbindelse med demningen er det en såkalt spillway – som er en diger "renne" for overskuddsvann – og det er denne den nye modellen skal kjøre opp.

90 meter fritt fall

Det innebærer å hanskes med sterk strøm fra vannet, kantene som er oppover de ulike nivåene – og en betydelig oppoverbakke, naturligvis.

Skulle det går galt, er det et 90 meter fritt fall som venter.

Bak rattet sitter ingen ringere enn Jessica Hawkins. Hun er offisiell stuntsjåfør for James Bond, og godt vant med skikkelige utfordringer.

Se de spektakulære bildene fra stuntet i videovinduet øverst i artikkelen.

Det er først og fremst hekken som skiller Range Rover Sport fra en "vanlig" Range Rover.

Godt salg

Med en startpris på over 1,8 millioner kroner for modellen med den minste dieselmotoren, skulle man kanskje tro at salget av Range Rover er heller begrenset. Men slik er det ikke. Over 200 biler er solgt, allerede. En hel del av disse er sågar V8-toppmodellen.

Salget tilsvarer en omsetning på rundt 400 millioner kroner.

De første kundene kan vente å motta sin bil i slutten av mai. Bestiller du i dag, er forventet leveringstid rundt ett år.

Nå kommer både Range Rover og Range Rover Sport som ladbare hybrider. Det blir to varianter. Den offisielle rekkevidden på strøm her er oppgitt til mellom 109 og 115 kilometer. Det er sterke tall.

Og i 2024 blir Range Rover for første gang helt elektrisk. Det blir virkelig en spennende bil for det norske markedet ...

Broom har allerede fått anledning til å teste nye Range Rover. Her fra kjøreturen vi hadde i Danmark.

