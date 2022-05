Brann i boligblokk i Drammen

Nødetatene fikk melding om brannen i Elias Kræmmers vei på Åssiden i Drammen klokken 12.21 mandag, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Brannen har spredt seg til taket på bygningen.

Politiet skriver like før klokken 13 at det brenner i en blokk med tre oppganger.

– Alle i oppgangen hvor brannen startet er evakuert, og det jobbes med å evakuere de to andre oppgangene også, skriver politiet.

Et bilde Drammens Tidende har publisert, viser at det ryker kraftig fra taket på en lavblokk, og at brannmannskaper er i gang med slokking.

