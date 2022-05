Sverige søker Nato-medlemskap

– Vi kommer til å opplyse Nato om at vi ønsker å bli medlem i alliansen, sier statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

SISTE: Jonas Gahr Støre lover å bistå Sverige og Finland hvis de skulle bli angrepet.

Avgjørelsen ble tatt mandag i etterkant av en debatt om Nato-spørsmålet i Riksdagen. Det er bred enighet i Riksdagen, selv om det også finnes kritikere som mener beslutningen er forhastet.

– Farlig tid

Også lederen for partiet Moderaterna. Ulf Kristersson. deltok på pressekonferansen. Begge to mener Sverige vil være i en sårbar posisjon mens søknaden er til behandling.

– Vi lever i en farlig tid akkurat nå. Russland vil ikke like at Sverige og Finland blir med i Nato, sier Kristersson.

– At vi står her sammen er et tegn på styrke, og tydelig signal til omverden og til det svenske folket at vi står sammen i en vanskelig tid, sier Andersson.

Hun går inn på bakteppe for beslutningen og sikter til Russlands invasjon av Ukraina. Finland kunngjorde sin beslutning om å søke medlemskap søndag.

– Russlands ulovlige og brutale krig i Ukraina innebærer et angrep på den europeiske sikkerhetsordenen, og har kastet ut Sverige i en ny og farlig virkelighet. Dessverre er det ikke noe som tyder på at utviklingen kommer til å snu, sier Andersson.

Hun mener et svensk Nato-medlemskap styrker sikkerheten i Nord-Europa.

– Det beste for det svenske folkets sikkerhet og Sveriges sikkerhet er å bli med i Nato, og at vi gjør det sammen med Finland, sier statsministeren.

– Vi forlater en epoke og går inn i en annen, sier hun.

Huitfeldt: – Gir Norden nye muligheter

At både Sverige og Finland nå vil søke Nato-medlemskap gir Norden helt nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken, sier Anniken Huitfeldt.

Utenriksministeren mener at Finland og Sverige nå ønsker å bli med i Nato dessuten viser hvordan Russlands angrep på Ukraina har skapt store og varige endringer i sikkerhetspolitikken.

– Kreml ønsket å holde Nato borte fra Russlands grenser, men har oppnådd det motsatte. Det er viktig å understreke at finsk og svensk medlemskap ikke truer noen. Nå skal vi sikre en rask opptaksprosess og være tydelige i vår solidaritet med Sverige og Finland i overgangsfasen, sier Huitfeldt (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Dette gir Norden helt nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken, sier hun.

Solberg: Svært gode nyheter

Det er veldig gode nyheter for Sverige, Finland, Norge og Nato at Sverige nå har bestemt seg for å søke medlemskap, mener Høyre-leder Erna Solberg.

– Jeg har respekt for at disse beslutningene ikke har vært enkle. Både Svensk og finsk medlemskap i NATO har vår fulle støtte, sier Solberg i en uttalelse til NTB.

Hun mener at Russland må takke seg selv for at Nato utvides østover, og sier at Høyre hele tiden har ment at et større Nato i nord vil være en styrke for regional sikkerhet i Norden og for forsvarsevnen.

– Norge, Sverige og Finland vil nok i mange saker opptre samlet i Nato, sier Solberg.

– Vi ønsker å bevare lav spenning i nord, men Russlands mer aggressive fremferd i Østersjøen kan også føre til at potensielle konflikter som vil merkes i nordområdene, fordi det er der russerne har sine strategiske kapasiteter som de ønsker å beskytte, sier hun videre.

Bred enighet

Riksdagen har diskutert saken mandag. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern og Liberalerna har jobbet for et svensk Nato-medlemskap i flere år. Også Sverigedemokraterna sier ja til Nato.

Vänsterpartiet og Miljöpartiet sier nei.

Se debatten i Riksdagen i opptak her

Kong Carl Gustav har blitt informert om beslutningen, og kommenterer Nato-prosessen til TV 4.

– Denne diskusjonen har vært lenge, og det har ledet fram til dette etter situasjonen som dessverre har oppstått i vårt nærområde, sier kongen.

Russland advarer

Det er ikke Sverige og Finland i seg selv som er problemet om landene blir med i Nato, mener Russlands president Vladimir Putin, men han advarer mot at Nato kan utvide sin militære infrastruktur til de nordiske landene.

– Dette vil absolutt provosere fram en reaksjon fra oss, sa han mandag i et TV-sendt møte i Den kollektive sikkerhetspakten, en russisk-ledet militærallianse.

Putins talsmann, Dimitri Peskov, sier Kreml er bekymret og at de følger nøye med på situasjonen, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Det er god grunn til å gjøre en grundig analyse av situasjonen, sier han.

Han understreker samtidig at han ikke anser Sverige og Finlands mulige inntreden i alliansen som en eksistensiell trussel mot Russland.

Viseutenriksminister Sergej Rjabkov går lenger og advarer både Sverige og Finland mot å bli med i Nato og sier det vil være en alvorlig feil.

– Det er enda en alvorlig feil som vil få omfattende konsekvenser, sa viseutenriksminister Sergej Rjabkov mandag, ifølge russiske medier. Han mener det vil øke den militære spenningen.

– De bør ikke ha noen illusjoner om at vi bare vil finne oss i dette, advarer han.

– Svik

Det er nytt valg i Sverige i september. At avgjørelsen blir tatt før det, er et svik mot velgerne, mener Vänster-leder Nooshi Dadgostar.

– Generasjoner av svensker påvirkes uten at folket har vært med i prosessen, sa Dadgostar fra talerstolen i Riksdagen.

Hun fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og sier Sverige må stå opp for Ukrainas frihet og støtte dem. Men hun kritiserer det hun kaller en tvungen prosess fram mot svensk Nato-medlemskap der velgerne ikke har fått mulighet til å si sin mening.

– Det er ikke mulig å begrunne dette i sikkerhetspolitikken. Det hadde vært like trygt å ta avgjørelsen i oktober, mener hun.

– Mer enn Nato

– Sikkerhetspolitikk handler om mer enn bare ja eller nei til Nato, sier talsperson for Miljöpartiet Per Bolund.

Til tross for den endrede sikkerhetssituasjonen mener hans parti at de negative sidene ved et Nato-medlemskap er dominerende, og at partiet derfor fortsatt er imot å sende en søknad.

– Vi ønsker at regjeringen presser hardere på for stans i importen av russisk energi også til EU, sa han i sin tale til Riksdagen.

– Klok avgjørelse

Men stemmene som ønsker medlemskap, er flere enn de to partiene som går imot.

– En søknad om medlemskap i Nato er en klok avgjørelse i en vanskelig tid. Det er riktig vei å gå, sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch i sin tale.

– Endelig er det et bredt flertall i Riksdagen for et svensk Nato-medlemskap. Det er historisk, sa Centerpartiets leder Annie Lööf.

– Det handler om Sverige og det svenske folkets trygghet og sikkerhet. Det må være utgangspunktet for alle våre sikkerhetspolitiske avgjørelser, mener Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson.

– Risikoen for at Russland skulle forsøke å ta over Gotland, minsker dersom vi omfattes av Natos sikkerhetsgarantier, påpeker Moderaternas partileder Ulf Kristersson.