Norsk 19-åring klar for utenlandsk klubb: – En guttedrøm

– Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse, sier Wold til TV 2.

Han er klar for finske Hämeenlinnan Pallokerho, bedre kjent som HPK.

Dit kommer han fra Frisk Asker.

– Hvordan er det å skulle ta steget til finsk hockey?

– Det er selvfølgelig veldig gøy, og det er heller ikke hvilken som helst klubb. Det er en utrolig bra liga. Jeg ser veldig frem til en ny utfordring, svarer Wold.

Han har skrevet under på en toårskontrakt.

På NHL-radaren

Hans agent, Patrick Gandolfi, er veldig godt fornøyd med avtalen de har fått på plass for 19-åringen.

– Det er veldig moro for oss at Eskil tar steget ut i en europeisk toppliga, og ikke minst en toppklubb. Det har vært mye interesse for han, og det er NHL-klubber som har vært observante. At han tar turen videre til en toppliga, hjelper han bare på veien videre. Jeg vil tro det er en stor dag for Frisk Asker også, at en av deres lokale unggutter som har gått gradene fra hockeyskolen og opp i A-laget, nå representerer de på en større scene enn den norske, sier agenten og legger til at han mener dette viser at samarbeidet i agentselskapet Divent bærer frukter.

Wold er storebroren til det norske talentet Sander Wold som spiller for Frölunda. Frisk Askers sportssjef Vidar Wold er faren til de to talentene.

– Enkelt valg

Wold synes det er noe vemodig å skulle forlate moderklubben Frisk Asker og det prosjektet som nå er på gang der, men da denne muligheten kom var han ikke i tvil om hva som var riktig for han.

– Gandolfi har jobbet mye rundt meg og vært veldig flink der. Det har vært mye interesse, sier 19-åringen.

– Hvorfor valgte du til slutt HPK?

– De har fulgt meg fra begynnelsen av sesongen. Da tilbudet kom var det en "no-brainer". Jeg har blitt lovet at de skal satse på meg i år, og jeg tror jeg skal få en rolle som passer meg. Det ble et ganske enkelt valg, svarer Wold.