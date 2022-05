Kortproblemer over hele landet: – Mange kommer til å bli skuffet

Kortproblemer rammer 17. mai-handelen til nordmenn over hele landet.

Nesten ingen kortterminaler i Norge fungerer akkurat nå.

Både hos Rema Eidsvåg i Bergen, Rema i Drammen og Åpent Bakeri i Oslo får TV 2 bekreftet dette.

– Vi må løse dette kreativt med Vipps. Dette er en av de store handelsdagene i året, og der mildt sagt litt krise, men vi tar det med et smil. Vi regner med å omsette for over en og en halv million kroner i dag, sier Morthen Hordvik-Hansen, daglig leder Rema 1000 Eidsvåg, til TV 2.

LØSNINGSORIENTERT: Morthen Hordvik-Hansen forsøker å hjelpe kundene ved bruk av Vipps. Foto: Anniken Hjertholm

Nets opplyser på sin nettside at «en pågående hendelse fører til mislykkede transaksjoner for bankterminaler i hele Norge. Undersøkelser pågår».

Vinmonopolet rammet

Også Vinmonopolet opplyser om korproblemer over hele landet.

Presseansvarlig Jens Nordahl sier at problemene kan føre til skuffelse blant kundene.

– Dette problemet ser ut til å være større enn det vi har kontroll på. Det jeg vet nå er at det ikke er mulig å betale med kort. Det er svært kjedelig for kundene våre, og mange kommer til å bli skuffet om de ikke får feiret 17. mai helt som planlagt.

Nordahl legger til at dagen enda er ung, og at man må håpe problemet løser seg.

– 16. mai er historisk sett en stor salgsdag, så vi får håpe dette ordner seg. Vi får ha litt is i magen foreløpig, sier Nordahl.

TV 2 har snakket med en ansatt ved et vinmonopol på Grünerløkka i Oslo. Der kunne de fortelle at det kun er mulig å betale kontant eller bestille varer hjem fra nett. De har ikke ressurser til å hjelpe kundene med reserveløsninger.

DNB opplyser til TV 2 at problemet ikke ligger hos dem.

– Det er ikke noe feil hos oss, men hos en av leverandørene. Vi er i dialog med leverandør og får se hvor fort det lar seg løse, sier kommunikasjonsrådgiver Stål Ulvin Garberg i DNB til TV 2.

– Det ser ut som at alle bankene har de samme utfordringene, legger Garberg til.