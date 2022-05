Jordbruksoppgjøret – 10, 9 milliarder til bøndene

Partene er enige om tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner.

– Vi står overfor en veldig spesiell og alvorlig vår. Vi er lettet over at vi har kommet til god enighet i årets jordbruksoppgjør, sier Bondelagets leder og sjefforhandler Bjørn Gimming til TV 2.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at avtalen som nå er inngått gir trygghet for at norske bønder får dekket den ekstraordinære kostnadsveksten.

– Norske bønder får også betydelig økte inntektsmuligheter allerede fra inneværende år. Ikke minst gir avtalen trygghet for norsk matvareberedskap, sier Borch.

Hun understreker at avtalen er inngått i et ekstraordinært år for jordbruket, med en kostnadsvekst som i stor grad utfordret produksjonsevnen.

Landbruksministeren: – En særdeles viktig jordbruksavtale

– Samtidig har krigen i Ukraina, Europas kornkammer, vist hvor viktig det er at alle land tar ansvar for å utnytte potensialet for produksjon av mat til egen befolkning, sier Borch.



Det fremkommer også at staten tilbyr 40. 000 i tetting av inntektsgap per årsverk. Dette er 10. 000 mer enn hva staten opprinnelig tilbød.

Inntektsgapene var en av hovedsakene under forhandlingene.

Historisk tilbud

Staten tilbød opprinnelig bøndene 10, 15 milliarder kroner i år, mens Bøndene krevde 11,6 milliarder i årets oppgjør. Tallene er ikke direkte sammenlignbare. Den reelle avstanden mellom krav og tilbud er nærmere to milliarder kroner.

Likevel er statens tilbud det høyeste i historien. Årsaken er at årets tilbud inneholder kompensasjon for høyere utgifter til Gjødsel, strøm, plast og andre innsatsfaktorer over flere år, pluss en generell inntektsøkning utover rammen ellers i samfunnet på 30 000 kroner per årsverk.

Krevde generell inntektsøkning

Bøndenes organisasjoner hadde krevd en generell inntektsøkning utover rammen i lønnsoppgjøret på 100 000 kroner. Og foran forhandlingene signaliserte både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at dette punktet kom til å bli en hovedsak under forhandlingene.

På en pressekonferanse klokken 14 mandag kunngjorde partene enigheten. Tilstede var landbruksminister Sandra Borch, sammen med departementets sjefforhandler Viil Søyland, Bondelagets leder og sjefforhandler Bjørn Gimming og Småbrukarlagets leder Kjersti Hoff.