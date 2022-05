Avklaring i jordbruksoppgjøret

Regjeringen og bøndenes organisasjoner ser ut til å ha kommet til enighet i årets jordbruksoppgjør,.

Landbruks- og matdepartementet har kalt inn til pressekonferanse klokken 14 mandag og melder at det handler om en avklaring i jordbruksforhandlingene.

Statsråd Sandra Borch (Sp), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil være til stede.

TV 2 fikk ved 11.30-tiden opplyser fra kilder at forhandlingene nærmet seg slutten.

Tilbud: 10,15 milliarder kroner

Staten tilbød bøndene 10,15 milliarder kroner i år, Mens Bøndene krevde 11,6 milliarder i årets oppgjør. Tallene er ikke direkte sammenlignbare. Den reelle avstanden mellom krav og tilbud er nærmere to milliarder kroner. Likevel er statens tilbud det høyeste i historien. Årsaken er at årets tilbud inneholder kompensasjon for høyere utgifter til gjødsel, strøm, plast og andre innsatsfaktorer over flere år, pluss en generell inntektsøking utover rammen ellers i samfunnet på 30 000 kroner per årsverk.

Bøndenes organisasjoner hadde krevd en generell inntektsøkning utover rammen i lønnsoppgjøret på 100 000 kroner. Og foran forhandlingene signaliserte både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at dette punktet kom til å bli en hovedsak under forhandlingene.

Etter det TV 2 forstår har det, til tross for rekordmye penger i potten, vært intense forhandlinger også gjennom helgen og natt til mandag.

Det er ventet at Staten og organisasjonene innkaller til pressekonferanse i ettermiddag for å kunngjøre enigheten. Der vil også landbruksminister Sandra Borch være til sede, sammen med departementets sjefforhandler Viil Søyland, Bondelagets leder og sjefforhandler Bjørn Gimming og Småbrukarlagets leder Kjersti Hoff.