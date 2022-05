Dette kravet stoppet Radka (32) fra å gi blod

Det finnes en rekke krav du må oppfylle for å gi blod. De fleste er medisinsk begrunnet, men et krav kan gjøre at du ikke får gi blod, selv om du oppfyller alle medisinske kriterier.

Norge bør ifølge Røde Kors ha 40 000 flere blodgivere enn vi har i dag. Blodgivere er livsviktige for helsetilbudet i Norge. Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring.

Før du får gi blod, må du oppfylle en rekke krav. De fleste er medisinske. Men oppfyller du så oppfyller alle medisinske krav, men ikke snakker og skriver flytende norsk, da dropper blodbanken deg.

I alle fall til du har lært deg norsk godt nok.

Tsjekkiske Radka Staňková ønsket å bli blodgiver og dro dermed til blodbanken.

– De fortalte at jeg måtte komme tilbake når jeg hadde lært norsk. At det ikke var mulig å donere med mindre jeg snakket flytende norsk.

Hun var overrasket og skuffet over responsen.

– Jeg tror ikke mine norskkunnskaper påvirker kvaliteten til blodet mitt.

Vil utvide ordningen

Det er Helsedirektoratet som setter kravene for blodgivning.

Krav for blodgivere Du må være frisk

Mellom 18 og 65 år

Veie mer enn 50 kg

Snakke flytende norsk

I tillegg kommer en rekke krav til helsetilstanden din Kilde: Helsedirektoratet

Seksjonsoverlege for Blodbanken i Oslo Lise Sofie Haug Nissen-Meyer er derimot kritisk til direktoratets språkregel.

Koronarestriksjoner har gjort at de måtte begrense antallet nye givere de siste årene. Nå trenger de derfor enda flere.

– Vi ligger bakpå med flere tusen. Det slutter like mange hvert år, selv om det er pandemi.

VIL UTVIDE: Lise Sofie Haug Nissen-Meyer, Seksjonsoverlege Blodbanken i Oslo ønsker å kunne tape blod fra engelskspråklige. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Nissen-Meyer mener derfor blodbanken kunne tjent på å åpne opp for engelsktalende givere.

– Vi har fått såpass mange henvendelser om å motta blodgivere som snakker engelsk, at jeg tror vi kunne fått et par hundre som ville kunne bli blodgivere.

– Hva ville det hatt å si for dere?

– Alle monner drar. Vi tapper 100-200 personer hver dag. Hvis vi hadde hatt flere vi kunne bruke, ville det avlaste de andre.

Bekymret for sikkerheten

Før man får lov til å gi blod i Norge må man fylle ut et to sider langt skjema. Etterpå går man gjennom svarene i et intervju med helsepersonell ved blodbanken. Både skjema og intervjuet må i dag gjøres på norsk.

Helsedirektoratet har ingen planer om å sette i gang en ordning hvor dette kan gjøres på engelsk.

– Hvorfor kan man ikke legge til rette for at man kan bruke engelsk i blodbanker?

– Det er en mulighet, men det er dette med språkforståelsen. Hvordan skal du verifisere at den som kommer og sier at de ønsker å gi blod er gode nok i engelsk. Og ikke minst blodbankpersonell som må være flytende i engelsk, sier fagansvarlig Ingeborg Hagerup Jensen.

Jensen mener det er større fare for misforståelser om viktige helseopplysninger dersom intervjuet gjøres på engelsk.

Fagansvarlig i Helsedirektoratet Ingeborg Hagerup Jensen. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

– Men vi bør ha 40.000 flere givere, ifølge Røde kors?

– Det er ønskelig med flere blodgivere, blant annet for å ha en god buffer. Men så lenge vi har nok blod til de som trenger det, er det mulig å rekruttere flere givere uten at det behøver gå på bekostning av sikkerheten til de som skal gi eller motta blod.

Helsedirektoratet åpner imidlertid for at OUS kan få muligheten til å starte et prøveprosjekt med engelsktalende givere. Sykehuset må da selv legge fram en klar plan for gjennomføringen som direktoratet vil vurdere.

Jensen mener likevel at å sette i gang en generell ordning som sikrer at blodgivernes engelsk er god nok vil kreve mye.

– Det vil legge beslag på mye ressurser i blodbankene.