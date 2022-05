Forrige uke hadde den norske Audi-importøren storfint besøk. Konseptbilen Audi A6 Avant e-tron Concept var nemlig på en eksklusiv Norges-visitt.

Den elektriske stasjonsvognen ble avduket for kort tid siden. Og siden vi er blant lokomotivene i verden på overgangen til elbiler, ble det bestemt at den skulle vises fram her.

Norske kunder har et varmt forhold til Audi A6 Avant gjennom flere tiår. At den nå skal bli elektrisk, kan innebære en ny vår for den gamle familiebil-favoritten.

Fem dager var den på visitt. I løpet av disse dagene var det både lukkede presentasjoner for kunder – og en åpen visning for publikum.

Totalt var over 3.500 personer innom og kikket på nyheten – som virker å ha en sterk appell blant norske bilkjøpere.

Tusenvis av nordmenn har fått med seg visningen av Audis konseptbil A6 Avant e-tron concept.

Hvor er damene?

Flere tusen har satt seg opp på en interesselisten for bilen som skal lanseres i 2024.

Av disse viste det seg at kun 1,5 prosent var kvinner.

Det tallet var ikke Audi Norge fornøyd med. Det ble derfor invitert til en egen presentasjon av bilen, kombinert med frokost, for 100 kvinner.

– I all hovedsak ønsker vi å få flere kvinner interessert i bil. Det er så mye mer enn «motor», og denne utviklingen og diskusjonen ønsker vi at flere kvinner skal delta i. For eksempel knyttet til tema som teknologi, bærekraft og fremtidens mobilitetsløsninger, sier kommunikasjonssjef for Audi Norge, Christine Eiken Winther.

Kommunikasjonssjef for Audi Norge, Christine Eiken Winther ønsker at flere kvinner skal engasjere seg i bilkjøpet – og jobbe i bilbransjen. Foto: Håkon Mæland

Ønsker å snu utviklingen

– Bil blir på mange måter bare godtatt som et mannsdomene, og jeg tror det er noe hverken kvinner eller menn er bevisst, fortsetter Winther.

Audi Norge har derfor startet en todelt innsats for å snu utviklingen:

Få flere kvinner til å eie bilen de kjører. I dag eier menn 69 prosent av alle bilene. For familier og par, som er noe mer relevant å måle, så eier menn henholdsvis 76 og 73 prosent av bilene. Få inn flere kvinner til bransjen. Kvinneandelen i bilbransjen er på 9 prosent. Winther mener dette først og fremst synd for bransjen, men også for kvinner som går glipp av mange spennende muligheter.

– Vi tror at ved å jobbe mer bevisst med rekruttering – og ved å skape et bredere bilde blant kvinner om hva det vil si å jobbe i denne bransjen – så vil komme et langt stykke på vei.

De har valgt å kalle det nye initiativet for #tarattet.

Audi A6 Avant har lang tradisjon i Norge. Alt tyder på at den vil få en ny opptur når el-utgaven kommer i 2024. Foto: Håkon Mæland

700 kilometer

Interessen for den nye, elektriske utgaven av Audi A6 Avant er ikke vanskelig å forstå. Det lokkes nemlig med klasseledende plass, rekkevidde på opptil 700 kilometer og en helt ny plattform.

Den får også 800-Volt-teknologi – som gjør det mulig med svært rask hurtiglading. Vi snakker kapasitet på 270 kW.

Audi har også planer om å introdusere helt spesielle lys på nykommeren. Det blir de smaleste frontlyktene de har hatt på noen bil – og bruk av digital Matrix LED og OLED-teknologi gir en rekke nye muligheter. Alt fra å sende signaler og tegn ned på bakken, til å endre lyssignaturen og gi økt effekt.

Comeback for stasjonsvogn?

Stasjonsvognene har i svært stor grad blitt byttet ut med SUV-er de siste årene. Det har vi sett både i Norge og verden for øvrig.

Men elektrifiseringen kan påvirke denne utviklingen, også. For SUV.er er med sin økte bakkeklaring og mer kantede design, mindre egnet for maksimal rekkevidde.

Kanskje er det nå duket for et comeback for stasjonsvognene?



A6 Avant er i tilfelle god timing. Audi er nemlig først ut i premiumsegmentet med en elektrisk stasjonsvogn. Det vil de kunne dra nytte av – enten kunden er mann eller kvinne ...

