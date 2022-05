Fikk en brutal beskjed på sykehuset: – Mange mørke perioder

Det ble brukt store ord om talentet fra Trondheim. På kort tid vekket han oppmerksomheten til verdens beste klubber.

Mattias Nørstebø hoppet bukk over aldersbestemte lag i Sverige. På halvannet år gikk han fra å bo på gutterommet i Norge og leke seg på juniornivå, til å spille mot noen av verdens beste seniorer.

17 år gammel fikk han beskjeden. Trenerne mente han var klar for spill med de beste.

Nordmannen følte ikke det, men ble naturligvis med. Det var jo dette han hadde drømt om.

Storklubber henvendte seg og landslagsdebuten kom. Han signerte senere for en av Europas største klubber.

Så begynte marerittet for alvor. Han taklet det ikke som han burde. Hadde han hørt på legene, ville nok karrieren vært over.

BRÅSTOPP: Mattias Nørstebøs karriere var i ferd med å ende da den egentlig skulle ta av. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Marerittbeskjed

– Det var mange mørke perioder i livet da, sier Nørstebø.

Han erkjenner at han ikke taklet utfordringene på den måten han burde ha gjort, men det ble mye og det var frustrerende.

– Det var veldig tøft. Mentalt var det utrolig tøft å få et nytt slag i trynet for hvert comeback, sier landslagsspilleren.

Utallige skader stoppet utviklingen hans. En av skadene var i ferd med å avslutte hele karrieren.

På fire år brakk han kragebeinet to ganger, hadde fire alvorlige hjernerystelser, opererte kneet og skadet skulderen.

Det var skaden i kragebeinet som var verst. Legene hadde aldri sett lignende.

– De var usikre på hvordan de skulle behandle det. Noen på sykehuset sa at det ikke var noe de fikk gjort noe med. "Du bør tenke over hva du skal gjøre i fremtiden", sa de. Det var tøft å høre, sier Nørstebø.

For han var det ikke aktuelt å gi opp. Han lot være å operere kragebeinet og tok heller tiden til hjelp. Etter mye opptrening kom han tilbake.

– Tanken om å gi opp har aldri vært der. Jeg ble bare mer motivert av å få den i trynet, sier han.

UNG DEBUTANT: Mattias Nørstebø var kun 17 år gammel da han fikk sjansen i SHL. Foto: Peter Skaugvold / BILDBYRÅN

Ikke klar

La oss skru tiden tilbake igjen til da han som 17-åring fikk debuten i SHL.

Nørstebø mener i ettertid at steget fra norsk juniorhockey til den svenske toppdivisjonen ble litt langt. Han burde hatt mer tid på seg til å bli klar, mener han.

– Det gikk kanskje litt fort i begynnelsen. Det er ofte bra å få med seg utviklingen fra U-lagene, som U18 og U20. Ganske raskt fikk jeg være med fast i treningshverdagen til A-laget. Det var så klart veldig stort, men man mister litt av den utviklingen du kanskje bør ha, sier han.

– Følte du deg klar den gangen til å spille i SHL?

– Absolutt ikke, egentlig. Samtidig hadde jeg jo gjort det veldig bra på juniorlaget, så det var naturlig å få spørsmålet, svarer Nørstebø.

Han spilte tre sesonger på toppnivå i Brynäs IF.

– Du ble omtalt som et av Norges største hockeytalenter. Følte du på et press?

– Egentlig ikke. Helt ærlig så leste jeg ikke så mye av det som ble skrevet på den tiden. Jeg prøvde å holde meg unna det, og det gjør jeg fortsatt, men det var kult å få positive ord skrevet om seg. Jeg fikk jo litt forventinger til meg selv da det gikk så bra så tidlig, svarer han.

– Hvilke forventinger hadde du til deg selv på den tiden?

Det var å ta steget ordentlig opp på A-laget. Det tok kanskje litt lengre tid enn mange hadde trodd, men jeg jobbet med sakte men sikkert inn og fikk til slutt kontrakt.

FIKK SJANSEN: Mattias Nørstebø ble hentet til Frölunda HC. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

En ny start

Nordmannens utvikling fortsatte og flere klubber ønsket seg hans tjenester. Frölunda HC trakk det lengste strået.

– Jeg fikk en kjempesjanse, men da begynte kroppen å få det tøft. Det var mange skader som kom samtidig. Utviklingen stoppet vel litt. Jeg jobber fortsatt med å ta meg tilbake til der jeg var da, sier 26-åringen.

Han forlot den svenske storklubben som CHL-mester. Gøteborg-klubben vant to ganger i løpet av hans tid der, men det siste året sto han på tribunen og så på. Nørstebø var skadet.

Kontrakten gikk ut etter tre år. Da bestemte han seg for å ta et steg ned. Han skrev under for Mora.

– De tre siste årene har vært veldig bra. Jeg tok steget ned til Allsvenskan. Først hadde jeg to fine år i Mora, før jeg fikk sjansen i Björklöven. Det har vært en god sesong for oss, vi var nære å rykke opp til SHL. Det var litt derfor jeg gikk dit. Målet er å være med på reisen opp og vise at jeg kan spille på SHL-nivå igjen. Det har vært planen med all opptreningen, sier han.

– Føler du at du er på vei tilbake til der du var på ditt beste?

– Ja, svarer han uten å tvile.

Nørstebø er glad for at han tok steget ned en divisjon. Det har gikk han arbeidsro. Skadene plager han ikke lenger så mye. Kroppen føles relativt bra.

Denne sesongen var han skadefri nesten hele tiden, og spilte nesten samtlige kamper. Det føles godt.

I FINLAND: Mattias Nørstebø er en del av det norske landslaget som kjemper for å unngå nedrykk i VM. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

I VM

Til tross for at han kun er 26 år gammel, er han en veteran på landslaget. Allerede 18 år gammel fikk han debuten.

– Jeg husker det var veldig stort å få prøvd seg med guttene jeg hadde sett opp til hele livet, egentlig. Hvert fall hele karrieren. Det å få være rundt de og se hvordan de gjorde ting, var stort, sier han.

Nørstebø har vært fast mann i nesten samtlige landslagstropper siden. Til VM i fjor var han ikke med.

I år er han tilbake.

TILBAKE: Mattias Nørstebø er tilbake på det norske landslaget. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– Det betyr mye. Det har alltid vært kult å være med her. I fjor var det kjedelig å ikke få være med, så å få sjansen igjen i år betyr mye, sier han.

Karrierepilen peker igjen oppover. Han skal tilbake til SHL og der han var for noen år siden, men hvor han hadde vært uten alle skadeproblemene vil han ikke tenke på.

– Det er ikke sikkert at det hadde blitt noen forskjell, men det er klart at det har satt sine spor, sier han.

Onsdag er han med når Norge skal møte Østerrike til nøkkelkamp i VM. Kampstart er 15.20.