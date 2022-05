EU venter inflasjon på 6,8 prosent i 2022 – nedjusterer anslag for økonomisk vekst

EU-kommisjonen jekker forventningene kraftig ned i sin vårprognose for den økonomiske utviklingen.

Kommisjonen trekker fram Russlands invasjon i Ukraina som forklaring. Krigen har ført til galopperende energipriser og råvarepriser og problemer med logistikk og forsyningslinjer som rammer produksjonen, noe som bare forsterkes av koronatiltak i Kina.

– Det er ingen tvil om at EUs økonomi går igjennom en utfordrende periode som følge av Russlands krig mot Ukraina, og vi har nedjustert vår prognose tilsvarende, sier visepresident Valdis Dombrovskis.

– Mens veksten vil fortsette i år og neste år, vil den bli mye mer dempet enn tidligere ventet, sier han.

I de nye anslagene spås det en økonomisk vekst i EU på 2,7 prosent i 2022, ned fra 4,0 prosent i forrige prognose, som ble lagt fram i vinter.

Vekstanslaget for landene i eurosonen er det samme.

I 2023 ventes det en økonomisk vekst på 2,3 prosent. Her er anslaget nedjustert fra 2,8 prosent for EU som helhet og 2,7 prosent for eurosonen i vinterprognosen.

Inflasjonen ventes ifølge de nye prognosene å nå 6,8 prosent i 2022 i EU som helhet og 6,1 prosent i eurosonen. Anslaget er kraftig oppjustert fra vinterprognosen.