Sjokolademousse med pisket rømme

Mousse - dette trenger du:

75 g eggeplomme (ca. 4 stk)

36 g sukker

225 g helmelk

4 g gelatin (2 plater)

280 g sjokolade

225 g kremfløte til pisking

Litt salt

Rømmekrem - dette trenger du:

1 boks rømme

1 vaniljestang

2 ss sukker

Topping - dette trenger du:

100 gram hvit sjokolade (karamellisert hvit sjokolade)

Friske jordbær eller andre bær til pynt og smak

Skal av 1 lime

Slik gjør du:

Legg gelatin i kaldt vann. Lettpisk kremen og sett kaldt. Pisk først sammen eggeplommer og sukker. Varm opp melken og bland med egg og sukker. Varm det så opp i en kjele til ca. 82 grader (til det tykner). Fortsett å røre litt etter du har tatt den av sånn at eggene ikke fester seg i bunnen av kjelen. Smelt i gelatin i eggeblandingen og hell over sjokoladen. Ha i en klype salt. Dobbeltsjekk at sjokolademiksen er fingervarm før du blander inn den lettpiskede kremen. Fordel så moussen i glass eller det du ønsker å servere den i.



Rømmen piskes stivt med sukker og vaniljefrø fra stangen.



Sjokoladen knekkes i biter og stekes på brett med bakepapir på 160 grader i først 8 minutter, vend i den og stek ytterligere 4-5 minutter. Den skal være gylden brun. Hakk den opp før servering.



Ved anretning og servering legger du en god skje med pisket krem oppå moussen. Noen friske bær legges på toppen før du avslutter med karamellisert hvit sjokolade og eventuelt noen fine urter.