Vogntog kjørte inn i bro – togtrafikken stengt

Togtrafikken mellom Spikkestad og Heggedal i Asker ble stengt etter at et vogntog kjørte inn i en jernbanebro mandag morgen.

– Føreren har kommet fra Spikkestad og kjørt i retning Røyken. Vogntoget har så kjørt i brua og oppdaget for sent at den var for lav. Vogntoget har kommet seg løs, men har påført brua og vogntoget store skader, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politiet meldte om hendelsen litt over klokken ni mandag.

Pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor sier til TV 2 ved 11-tiden at strekningen Spikkestad - Heggedal nå er åpnet igjen.



Politiet opplyser at føreren ikke er fysisk skadd, men at han vil få førerkortet beslaglagt.