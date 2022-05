Første steg tatt i Besseberg-saken – bestrider jurisdiksjon

Den langvarige og mye omtalte saken mot tidligere idrettstopp Anders Besseberg begynner omsider å utvikle seg.

TV 2 vet at Biathlon Integrity Unit (BIU), som skal avgjøre om Besseberg har en sak å svare for, forrige uke tok de første formelle stegene i saken mot nordmannen.

En endelig beslutning på om en tiltale vil bli tatt ut er ennå ikke tatt, men en oversikt over bevisene som foreligger har blitt sendt til nordmannens advokater.

– De vil instille på en form for sanksjon mot Besseberg

Ordleggingen i kommunikasjonen fra BIU tyder på at en tiltale for brudd på idrettens regelverk er sannsynlig.

– Vi har mottatt en såkalt «notification» fra granskingsenheten (BIU) til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) om at de vil instille på en form for sanksjon mot Besseberg basert på en begrenset del av de anklager som ble fremmet i den såkalte «Taylor-rapporten». Besseberg bestrider disse anklagene.

Det sier Bessebergs advokat, Christian B. Hjort, til TV 2 mandag.

TV 2 vet at de har til utgangen av mandag med å svare BIU. Det samme har Nicole Resch, den tidligere generalsekretæren i IBU, som også må svare for en rekke anklager.

Bessebergs advokater hevder imidlertid at IBU ikke har jurisdiksjon over ham, og at Besseberg derfor ikke har noen sak å svare for i idrettssammenheng.

– Han ønsker ikke å delta i en parallell prosess i IBU så lenge saken er under etterforskning hos Økokrim. Gjennom sin østerrikske advokat Norbert Wess har han under enhver omstendighet påpekt at IBU ikke har grunnlag for å iverksette noen prosesser mot ham eller sanksjonere ham når han ikke er medlem av organisasjonen, sier Hjort.

TV 2 vet imidlertid at BIU er trygge på at de har sanksjonsmuligheter overfor den tidligere skiskytterpresidenten.

Økokrim

Utviklingen i Besseberg-saken handler kun om de potensielle idrettslige konsekvensene - alt fra bøter til fremtidig eksklusjon fra idretten. Besseberg etterforskes i tillegg av Økokrim i Norge for grov korrupsjon (strafferamme på ti års fengsel), og av østerriksk politi for bedrageri og dopingsvindel.

Dette er separate, men parallelle, etterforskninger.

Det var i januar 2021 at IBUs uavhengige granskingskommisjon (ERC) la frem sin endelige rapport om beskyldningene om korrupsjon og dopingsvindel.

Rapporten var rystende lesning og omhandlet funn av 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg, beskyldinger fra dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov om betalinger av flere millioner til Besseberg, gratis jaktturer i Russland, prostituterte, som ble kalt «tolker», som ble stilt til Bessebergs disposisjon på reiser til Russland, og EPO-sprøyter som ikke ble gitt videre til politiet.

Økokrims arbeid, som først var varslet ferdigstilt innen utgangen av 2021, har tatt betydelig lengre tid enn ventet. Dette skyldes blant annet at kommunikasjonen med flere utenlandsbosatte vitner har vist seg krevende, bytte av påtaleansvarlig i saken, og begrensningene pandemien la på etterforskningen.

Økokrim har ikke respondert på TV 2s henvendelse mandag.