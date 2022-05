Mystisk maling dukket opp før påske – nå er maleriet av fotballstjernen ferdig

Rett før påske dukket det opp en mystisk gulfarge på et næringsbygg på Bryne i Rogaland. Gatekunstneren Pøbel fortalte tidlig at det var han som sto bak, men ville ikke si hva det skulle bli.

Nå er verket ferdig, og et stort maleri av fotballspiller Erling Braut Haaland pryder veggen på et næringsbygg i Bryne sentrum.

Leder i Bryne Næringsforening, Kenneth Lia, er svært begeistret over Pøbel-maleriet som nå står ferdig:

– Det er en hyllest til Haaland. Det symboliserer det han uttrykker, jobben han gjør og en periode av Erling sin historie, sier Lia til TV 2.

En selfie pitch

Pøbel og Bryne Næringspark hadde tidlig en dialog sammen om å få til et slik Haaland-maleri.

De har også fått med seg flere andre bedrifter på laget, som Jæren overflatebehandling, Nordic steel, Kenneth Egeland transport og AS Betong/Herda totalentreprenør, for å kunne få opp verket.

STARTFASEN: Slik så veggen på næringbygget i Bryne sentrum ut rett før påsken. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Det engasjerer veldig mange, og det er fint å få kombinere det med en lokal kunstner, lokal historie og lokalt næringsliv, sier Lia.

Nå håper han at maleriet vil bli et populært motiv for selfier, ettersom det befinner seg i et travelt og dynamisk område i byen.

– Vi er stolte over Erling og det han har fått til. Han er en positiv og skikkelig gutt som setter Bryne på kartet, understreker Lia.

Pøbel har jobbet med skisser til verket siden september i fjor, og startet det første malingsstrøket rett før påske.

Noe alle kan relatere til

Pøbel, som også er fra Bryne, forteller til TV 2 at han håper Haaland-maleriet kan være til en inspirasjon for mange.

– Jeg er ikke akkurat den største fotballfanen, men dette maleriet handler ikke om idretten. Det handler om dedikasjon og hardt arbeid som kan relatere til alle, uavhengig av hva man driver med, sier Pøbel og legger til:

– Håpet mitt er at veggen kan være til inspirasjon for alle som har en eller annen form for drøm.

Rundt hodet til Haaland er det skrevet et velkjent sitat: «Snakk med føttene, så går helst alt annet godt.»

KUNSTVERK: Pøbel har tidligere laget andre kunstverk på bygninger i Bryne sentrum. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Det er ikke tilfeldig at kunstneren har valgt akkurat dette Haaland-sitatet, og han ville knytte det opp mot den lokale fotballspilleren og Bryne.

– Det er et sitat han selv har brukt og som åpenbart har hatt en stor betydning for han, sier Pøbel og fortsetter:

– At sitatet både er humoristisk, men også inneholder en visdom som ikke bare er relatert til fotball men til talent generelt, var også bra.

Kunstneren kjenner ikke Haaland personlig, men opplever han som en hardtarbeidende person som har oppnådd mye.

– Men samtidig har han en god humor, beina plantet på jorden og holder kontakt med sine jærske røtter, sier Pøbel.