Klart for folkefest i Eliteserien – flere utsolgte stadioner

På mange av de forskjellige arenaene rundt omkring vil det bli flere folk og mer leven enn det vanligvis er. Sju kamper spilles klokken 18, mens Vålerenga møter HamKam klokken 20.

Vikings kamp mot Jerv er utsolgt. Arenaen i Stavanger tar omkring 16.000 tilskuere. Foran «Slaget om Nord-Norge» opplyser Bodø/Glimt at Aspmyra er «så å si» utsolgt. Det betyr omkring 8000 tilskuere på plass.

Fylkesderbyet mellom Aalesund og Molde ble utsolgt søndag. Det betyr over 10.000 tilskuere.

På Lerkendal er det solgt over 18.000 billetter til kampen Rosenborg – Sandefjord.

Sent søndag kveld meldte Vålerenga at over 13.000 billetter var solgt til kampen mot HamKam. Klubben håper på mer, og Dagsavisen melder at begge langsidene er utsolgt. Det fem år gamle stadionet vil sette rekord for en 16. mai-kamp.

Kristiansund har solgt 3900 billetter til kampen mot Strømsgodset, opplyser klubben til NTB. Den totale kapasiteten er på 4400 plasser.

Åråsen er også i ferd med å fylles opp. Til NTB opplyser LSK at det er solgt 8800 billetter til kampen mot Sarpsborg. Kapasiteten på Åråsen er 10.500.

Odd passerte 6000 billetter søndag. Haugesund er kveldens motstander.

Også i 1. divisjon spilles det kamper i kveld. Brann rundet søndag 16.000 solgte billetter til toppkampen mot Sandnes Ulf. De to gamle fotballstorhetene Fredrikstad og Skeid møtes i Fredrikstad, mens Stabæk møter Grorud.